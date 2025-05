رسميا.. أرنولد يودع ليفربول- (فيديو)

لندن: أعلن المدافع الإنكليزي ترينت ألكسندر- أرنولد عبر حسابه على “إكس” اليوم الاثنين، رحيله عن ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، النادي الذي لعب له منذ أن كان في السادسة من عمره، ووصفه بأنه أصعب قرار اتخذه في حياته.

ولد ألكسندر أرنولد في ليفربول ونشأ في صفوف الشبان بالنادي ليصبح أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، وفاز بلقبين للدوري الإنكليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع فريقه.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.

This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.

I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 5, 2025