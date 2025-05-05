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رسميا.. أرنولد يودع ليفربول- (فيديو)

منذ ساعتين

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لندن: أعلن المدافع الإنكليزي ترينت ألكسندر- أرنولد عبر حسابه على “إكس” اليوم الاثنين، رحيله عن ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز، النادي الذي لعب له منذ أن كان في السادسة من عمره، ووصفه بأنه أصعب قرار اتخذه في حياته.

ولد ألكسندر أرنولد في ليفربول ونشأ في صفوف الشبان بالنادي ليصبح أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم، وفاز بلقبين للدوري الإنكليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع فريقه.

وقال في بيانه: “كان هذا النادي حياتي كلها، بل عالمي كله لمدة 20 عاما. منذ الأكاديمية وحتى الآن. سيظل الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل النادي وخارجه معي إلى الأبد. سأظل مدينا لكم جميعا إلى الأبد”.

وأضاف: “لكنني لم أعرف أي شيء آخر على الإطلاق وهذا القرار يتعلق بتجربة تحد جديد وإخراج نفسي من منطقة الراحة الخاصة بي ودفع نفسي للأمام على المستويين المهني والشخصي”.

ولعب الدولي الإنكليزي (26 عاما) في كثير من الأحيان في الوسط مع ليفربول في المواسم الأخيرة، ويؤدي كظهير عندما لا يستحوذ الفريق على الكرة، لكنه كان ينتقل للوسط أثناء الهجمات.

(رويترز)

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