رسميا.. الأهلي المصري يعلن تعاقده مع زيزو قادما من الزمالك

القاهرة: أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد رسميا مع أحمد مصطفي زيزو جناح الزمالك، اليوم الجمعة، وذلك بعقد لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر مع خيار التمديد لموسم أخر بموافقة الطرفين.

ونشر الأهلي المصري فيديو عبر منصته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، لتقديم زيزو والذي قال فيه: “زيزو في أرض التاريخ.. زيزو أهلاوي”.

وقال مصدر بالأهلي المصري، إن زيزو سيغادر مساء اليوم مطار القاهرة وينضم لمعسكر الفريق في ميامي استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام بالولايات المتحدة الامريكية الفترة من 14 يونيو/ حزيران الجاري إلى 13 يوليو/ تموز المقبل وبمشاركة 32 فريقا.

وكان زيزو قد بدأ مسيرته في ناشئين وادي دجلة المصري، وانضم إلى ليرس البلجيكي في عام 2014 ولعب له ثلاثة أعوام قبل أن ينتقل إلى البرتغال حيث لعب معارا لفريق ناسيونال ماديرا، ثم لعب في موريرنسي لمدة عامين قبل الانتقال إلى الزمالك في عام 2019.

ومع الزمالك نجح زيزو في الفوز بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات وكأس السوبر المصري مرة والسوبر الأفريقي مرتين والكونفيدرالية الأفريقية مرتين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بمونديال الأندية والتي تضم أيضا أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

(د ب أ)