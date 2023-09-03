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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل لاعبه المغربي.. وهذه قيمة الصفقة- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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برشلونة: انتقل الجناح المغربي الدولي الشاب عبد الصمد الزلزولي، من برشلونة إلى منافسه المحلي ريال بيتيس مقابل 7.5 ملايين يورو، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني ليل الجمعة- السبت.

وكتب بطل إسبانيا في موقعه الرسمي: “توصل برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال الزلزولي مقابل 7.5 ملايين يورو. يحتفظ الأول بحق إعادة شراء اللاعب و50% من أي بيع مستقبلي”.

 

انتقل الزلزولي (21 عاماً) من أليكانتي إلى برشلونة في موسم 2021-2022، وأعاره الموسم الماضي إلى أوساسونا فسجل 6 أهداف في 34 مباراة في مختلف المسابقات، مساهماً في بلوغه نهائي كأس ملك إسبانيا، واحتلاله المركز السابع في الدوري.

وكان الزلزولي لاعباً بديلاً في مشوار المغرب الرائع إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

(أ ف ب)

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