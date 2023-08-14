رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع بديل كورتوا 

مدريد: أعلن ناديا ريال مدريد وتشيلسي اليوم الإثنين، توصلهما إلى اتفاق يقضي بإعارة حارس المرمى كيبا أريزابالاغا، لمدة موسم واحد للنادي الإسباني.

وسيصل أريزابالاغا البالغ عمره 28 عاما، كبديل مؤقت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي سيغيب عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال حصة تدريبية يوم الخميس الماضي.

وانضم أريزابالاغا إلى تشيلسي من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو في صفقة قياسية لحارس مرمى، لكنه لم يشعر بالارتياح في النادي اللندني الذي تعاقد مع الحارس روبرت سانشيز من برايتون، الصيف الحالي.

(رويترز)