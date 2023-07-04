رسميا.. ستيفن جيرارد يتولى تدريب الاتفاق السعودي- (فيديو)

الرياض: أتم نادي الاتفاق السعودي التعاقد رسمياً مع المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد ليتولى منصب المدير الفني للفريق الأول بالنادي حتى عام 2025.

وكتب نادي الاتفاق على حسابه بموقع تويتر: “يسعدنا أن نعلن أن ستيفن جيرارد هو مديرنا الفني الجديد”.

وجرت مراسم التوقيع اليوم في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن بحضور رئيس نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل.

هنا منبع الأساطير ❤️💚 يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق ✍️#جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/Q5e6HpzXLC — نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023

يذكر بأن الأسطورة الإنكليزية ستيفن جيرارد (43 عاما) بدأ مسيرته التدريبية في أكاديمية ليفربول في موسم 2017، قبل أن يقود نادي رينجرز الاسكتلندي في عام 2018، ويتوج بلقب الدوري بدون خسارة موسم 2020، كما تولى تدريب فريق أستون فيلا موسم 2021.

ومن المقرر أن يستلم جيرارد مهامه مع الفريق السعودي مع انطلاق المعسكر الخارجي.

من جهته، أعرب رئيس نادي الاتفاق خالد الدبل عن سعادته بإتمام التعاقد مع جيرارد، واصفاً الصفقة بأنها واحدة من أكبر الصفقات شهرة وتأثيرا على مستوى دوري روشن السعودي.

وأضاف الدبل: “بدون شك سيكون تواجد جيرارد إضافة ونقلة نوعية لدورينا كونه المدرب الإنكليزي الأول الذي سيعمل في دوري روشن، وبإذن الله ستكون هناك إضافات فنية لاحقة لتدعيم الفريق ليظهر فارس الدهناء بصورة قوية خلال منافسات الموسم الجديد”.

يذكر أن فريق الاتفاق أنهى الموسم المنقضي في بطولة دوري المحترفين السعودي وهو في المركز السابع بترتيب المسابقة.

(د ب أ)