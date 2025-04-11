رسميا.. صلاح يمدد عقده مع ليفربول

ليفربول: أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، اليوم الجمعة أن مهاجمه محمد صلاح وقّع عقدا جديدا ليمدد بقائه مع الفريق.

وقال قائد منتخب مصر في بيان: “بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. كان لدينا فريق رائع أيضا في الماضي. لكنني وقّعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم”.

وتابع: “هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثماني سنوات، وأتمنى أن تصل لعشر سنوات. أستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم. لقد قضيت أفضل سنوات مسيرتي”.

وأضاف صلاح: “أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا. مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل”.