رسميا.. عودة “السلام” بين مبابي وباريس سان جيرمان

باريس: عاد كيليان مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان بعد “محادثات بناءة وإيجابية بين الطرفين” بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي، اليوم الأحد.

وشوهد مبابي من المدرجات المباراة التي تعادل فيها سان جيرمان سلبيا مع ضيفه لوريان أمس السبت، وسط تكهنات بشأن رغبته في قضاء الموسم الحالي مع فريقه ثم الرحيل مجانا عقب انتهاء عقده في نهاية الموسم.

وذكر سان جيرمان في بيان اليوم: “بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة أمام لوريان، عاد اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول صباح اليوم الأحد”.

وغاب مبابي عن الجولة الآسيوية لسان جيرمان في كوريا الجنوبية واليابان، وتدرب إلى جانب اللاعبين المرشحين للرحيل.

وتلقى سان جيرمان عرضا خرافيا من الهلال السعودي لضم مبابي، تردد أن قيمته وصلت إلى 332 مليون دولار، لكن يبدو أن رغبة اللاعب هي الانتقال إلى ريال مدريد.

وكان مبابي كتب رسالة ترحيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب تعاقد سان جيرمان مع زميله في منتخب فرنسا عثمان ديمبلي من صفوف برشلونة أمس السبت.

(د ب أ)