رسميا.. ليل الفرنسي يعلن تعاقده مع الجزائري بن طالب- (فيديو)

فرنسا: أعلن نادي ليل الفرنسي، رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الجزائري نبيل بن طالب قادما من أنجيه من الدرجة الثانية، في صفقة حتى 2026.

وقال النادي في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني إن “التعاقد مع نبيل بن طالب هو بمثابة تعزيز الصفوف بلاعب موهوب وذي خبرة، صاحب خبرة في أكبر البطولات والمسابقات القارية” من دون الافصاح عن قيمة الصفقة.

« Mon rêve, c’est de jouer à Lille, jouer dans ma ville, représenter ma ville, rendre fiers mes proches… » ⚜️ Découvre la première interview de Nabil Bentaleb avec les Dogues 🎙️ C'est disponible sur notre chaîne YouTube 👉 https://t.co/c4JlCVBlMF

👉 pic.twitter.com/8RzJLr3a9w — LOSC (@losclive) August 28, 2023

ويعرف بن طالب (28 عاما) المولود في ليل، والذي دافع سابقا عن ألوان توتنهام ونيوكاسل الإنكليزيين وشالكه الألماني، الفريق الفرنسي جيدا لأنه خاض فترة كبيرة من تكوينه الكروي معه (2004-2009).

خاض بن طالب 43 مباراة دولية مع الجزائر، حيث شارك في مونديال البرازيل عام 2014 حين توقفت مغامرة “محاربو الصحراء” عند الدور ثمن النهائي على يد ألمانيا 1-2 بعد التمديد.

ونقل البيان الصحافي عن رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانغ قوله: “لقد كانت محنة طويلة وصعبة ومرهقة، لكننا بقينا مصممين، وهذه التجربة ستقربنا من بعضنا البعض بشكل أكبر”.

من جانبه، أعرب بن طالب قائد أنجيه السابق عن سعادته بالانتقال، وقال: “ليل هو النادي الأول الذي أعطاني الأمل في أن أصبح لاعبا محترفا يوما ما. حلمي الأساسي هو اللعب في ليل”.

وبات بن طالب سادس لاعب ينضم إلى صفوف ليل هذا الموسم بعد كل من البرتغاليين تياغو سانتوش وإيفان كافاليرو، الإيسلندي هاكون هارالدسون، الفرنسي صامويل أومتيتي والأرجنتيني إيغناسيو ميراميون.

(أ ف ب)