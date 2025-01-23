رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة المصري عمر مرموش- (فيديو)

لندن: أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم الخميس، تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت لمدة أربع سنوات ونصف.

ونشر النادي صورة لمرموش بقميص سيتي على منصة إكس وكتب فوقها: “مرحبا في مانشستر سيتي”.

وقال سيتي بموقعه الرسمي مع صورة للدولي المصري وهو يوقع العقد: “المهاجم المصري وقّع عقدا لأربع سنوات ونصف ليبقى في ملعب الاتحاد حتى صيف 2029”.

ولم يكشف سيتي قيمة التعاقد مع مرموش (25 عاما)، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو (72.80 مليون دولار) وإضافات أخرى.

وأصبح مرموش ثالث صفقة يبرمها سيتي في يناير بعد وصول قلبي الدفاع عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس.

“أنا سريع ومميز بالكرة” نورت مانشستر سيتي يا عمر 🩵 pic.twitter.com/yMdqark3bU — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 23, 2025

وقال مرموش: “إنه يوم لن أنساه ما حييت”.

وأضاف: “الانتقال إلى مانشستر سيتي أحد أكبر الفرق في العالم شعور لا يوصف. السعادة لا تسعني بهذه الخطوة وأسرتي تشعر بفخر كبير بوجودي هنا. تحت قيادة بيب غوارديولا وجهازه الفني المعاون والمنشآت العالمية في سيتي، يملك اللاعبون كل شيء للتطور”.

وأكد: “لا أخفي أيضا رغبتي في الفوز بألقاب. سيتي أنجح ناد في إنكلترا منذ سنوات طويلة، ولذلك أدرك أنني أنضم لبيئة تشجع على الفوز. أرغب في التعلم من الجهاز الفني وزملائي والقيام بدور محوري مع هذا الفريق الفائز”.

وسجل مهاجم مصر، الذي خاض تجارب مع فولفسبورغ وسانت باولي وشتوتغارت، 15 هدفا وقدم عشر تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم.

ويأمل مرموش، الذي وصفه محمد صلاح نجم ليفربول بأنه “الفتى الذهبي”، في تحقيق مسيرة ناجحة بالدوري الإنكليزي مثل زميله في منتخب مصر، ولو بطريقته الخاصة، بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي.

وسيعتمد سيتي على المهاجم متعدد المهارات لإنعاش آمال الفريق في موسم مخيب إذ يتأخر حامل اللقب عن ليفربول المتصدر بفارق كبير.

البرنس عمر مرموش هنا 🇪🇬👑 pic.twitter.com/SNyX3PKr5d — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 23, 2025

(رويترز)