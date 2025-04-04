 رسوم ترامب الجمركية تفجر “حربا تجارية عالمية”: استمرار الانهيارات في الأسواق.. والصين ترد و”تصوب نحو المكان المؤلم لأمريكا”

أسواق المال العالمية واصلت الجمعة تكبّد خسائر غداة إقرار ترامب الرسوم الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء ( أ ف ب)

عواصم عالمية: قالت الصين الجمعة إنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان أن “الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية” أمام هذه الهيئة.

وبالتزامن أعلنت سلطات الجمارك الصينية اليوم أنه سيتم فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على الواردات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل/نيسان الجاري.

كما أعلنت بكين عن ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الرابع من أبريل/ نيسان. ومن شأن هذا أن يكون رداً في “المكان المؤلم” للولايات المتحدة على اعتبار أن هذه المعادن ضرورية لصناعة الرقائق الضرورية جدا لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وتسيطر الصين على الحصة الأكبر لهذه المعادن في العالم، مما قد يجعل هذا القطاع الحساس في أمريكا، الذي يتباهي به ترامب، في ورطة أكبر، هو الذي تعرض لهزة كبيرة بالمنافسة الصينية المزلزلة له، بعدما كانت أمريكا ومعها ترامب أنه متقدم بأشواط كبيرة على الصين.

أعلنت بكين عن ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم. ومن شأن هذا أن يكون رداً في “المكان المؤلم” للولايات المتحدة على اعتبار أن هذه المعادن ضرورية لصناعة الرقائق الضرورية جدا لتشغيل الذكاء الاصطناعي، وتسيطر الصين على الحصة الأكبر لهذه المعادن في العالم

وقالت وزارة التجارة في بيان “الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقا للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية”.

كما أضافت 11 كيانا إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”، مما يسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كيانات أجنبية.

وتأتي هذه الخطوة ردا على فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء، كجزء من مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم.

بإعلان هذه الخطوة، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقا رسوما بنسبة 20%.

وقالت وزارة التجارة في بكين إن الرسوم الجمركية الأمريكية استندت إلى تقييمات أحادية الجانب ذاتية وانتهكت قواعد التجارة الدولية.

وسجّلت أسعار النفط الجمعة خسائر إضافية مع انخفاض بلغ أكثر من 5 % بعد قرار الصين.

و، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران/يونيو 4,99 % إلى 66.64 دولارا، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ كانون الأول/ديسمبر 2021 عند 66.53 دولارا. وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو 5,23 % ليصل إلى 63.45 دولارا.

وقد سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعا إضافيا الجمعة بعد القرار الصيني.

ولم تتأخر البورصات الأوروبية في التراجع تحت ضغط المواجهة التجارية بين القوتين الاقتصاديين الكبريين، اذ سجلت تراجعات بنسبة 4,46 % في فرانكفورت، و3,83 % في باريس، و3,48 % في لندن، و7,18 % في ميلانو، و5,66 % في مدريد.

وقد واصلت أسواق المال العالمية الجمعة تكبّد خسائر غداة إقرار الرئيس الاميركي التعرفات الجمركية على دول منافسة وحليفة على السواء، في خطوة أدت إلى تراجع البورصات العالمية وإثارة مخاوف من تبعات وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وفي آسيا، تكبّدت بورصة طوكيو خسائر إضافية عند الإغلاق، فانخفض مؤشر نيكاي الرئيسي 2,75 في المئة وخسر مؤشر توبكس 3,37 في المئة.

وبالمثل، انخفضت بورصة سيدني 2,44 في المئة وبورصة سيول 0,86 في المئة. وكانت أسواق المال الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية.

وأشار محلّلون في شركة “توكاي طوكيو سيكيوريتيز” للأوراق المالية إلى أن “عدم اليقين أكبر من أي وقت مضى” نظرا إلى استجابة الأسواق المالية لإجراء الرئيس الأميركي دوانالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة أمام البرلمان، إن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 24 % التي فُرضت على اليابان تمثّل “أزمة وطنية” للأرخبيل. والعام الماضي، بلغت نسبة الصادرات اليابانية من الولايات المتحدة 20 في المئة.

تجاهل ترامب المخاوف وأكد للصحافيين من الطائرة الرئاسية “كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات… لقد كان مريضا، وسيتعافى”

وفي وقت بدأ الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة الخميس التحرك لمواجهة الضربة التي وجهها ترامب، تجاهل الرئيس الأمريكي المخاوف وأكد للصحافيين من الطائرة الرئاسية “كان الاقتصاد يعاني الكثير من المشكلات… لقد كان مريضا، وسيتعافى”.

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل “خطرا كبيرا” على الاقتصاد العالمي.

وقالت غورغييفا في بيان “من المهم تجنب إجراءات يمكن أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد العالمي. ما زلنا نقيم الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي للتدابير الجمركية المعلنة، ولكنها تشكل بوضوح خطرا كبيرا على التوقعات العالمية في فترة من النمو البطيء”.

وفي اليوم السابق، ضربت موجة من الهلع وول ستريت تراجعت على إثرها أهم المؤشرات. انخفض ناسداك 5,97 في المئة في حين سجّل مؤشر “إس أند بي 500” أسوأ خسارة له من العام 2020 خلال فترة ولاية ترامب الأولى بلغت 4,84 في المئة.

وفي مؤشر إلى المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، انخفضت أسعار النفط الجمعة مع تراجع خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ العام 2021، إثر الحزمة الأخيرة من الرسوم الجمركية الأميركية والإعلان المفاجئ عن زيادة دول أوبك بلاس إنتاجها.

ووصل الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن، إلى مستويات قياسية جديدة.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة بعد مجموعة سابقة استهدفت الصلب والألومنيوم (25 %)، ومنذ الخميس السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة (25 %).

وصرحّ نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في مقابلة تلفزيونية الخميس أن وضع الأسواق “قد يكون أسوأ بطريقة ما، لأنه تحول كبير”.

ماكرون يحدد الرد

وعقب الإعلان الأمريكي، امتنع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيون عن التصعيد مع إدراكهم التبعات التي ستكون لهذه الخطوة على الاقتصاد العالمي.

وتركت الرئاسة الأميركية الباب مفتوحا أمام المفاوضات لكنها حذرت من أي رغبة بالرد بالمثل، مهددة بعقوبات إضافية.

وفي مواجهة القرار الأميركي “الخطير وغير المبرر”، حدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخطوط العريضة لاستجابة متدرجة تشمل الوحدة الأوروبية والتعليق الموقت للاستثمارات في الولايات المتحدة.

من جهته، دعا وزير الاقتصاد إريك لومبار الجمعة الشركات الفرنسية إلى إظهار “الوطنية”. وقال “من الواضح أنه إذا وافقت شركة فرنسية كبيرة على فتح مصنع في الولايات المتحدة، فذلك سيعطي الأميركيين نقطة”.

أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فشدّدت على أنّ الهدف بالنسبة إلى الرسوم الجمركية ينبغي أن يكون “إلغاؤها وليس زيادتها”.

من جهتها، أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على بعض السيارات المستوردة من الولايات المتحدة ردا على تعرفات ترامب التي دخلت حيّز التنفيذ الخميس.

وقف الإنتاج

ويتضمن الهجوم الحمائي الذي يشنّه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تعرفات جمركية بنسبة 10% حدا أدنى على كل الواردات، ونسبا أعلى على البلدان التي تعتبر معادية بشكل خاص في المسائل التجارية.

ومن المقرر أن تدخل التعرفة العامة البالغة 10 % حيز التنفيذ في الخامس من نيسان/أبريل الساعة 04,01 بتوقيت غرينيتش، فيما تدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب تشكل “خطرا كبيرا” على الاقتصاد العالمي.

والزيادة هائلة بالنسبة إلى الصين التي ستخضع منتجاتها لضريبة استيراد جديدة بنسبة 34 %، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20 % التي فرضتها عليها واشنطن سابقا.

كما فرضت رسوم جمركية بنسبة 20 % على سلع الاتحاد الأوروبي، و24 % على اليابان، و26 % على الهند، و46 % على فيتنام.

وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ كانون الثاني/يناير، قد تقلّص تجارة البضائع حول العالم بنسبة واحد بالمئة هذا العام.

وقد أودت هذه الرسوم الإضافية بأول ضحاياها الخميس مع إعلان شركة ستيلانتيس إغلاق مصنع كرايسلر التابع لها في وندسور في كندا لمدة أسبوعين.