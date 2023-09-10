رسّام سوري يتضامن مع منكوبي زلزال المغرب بطريقته الخاصة- (صور)

إدلب: أعرب رسّام الغرافيتي السوري عزيز أسمر، عن تضامنه مع منكوبي زلزال المغرب عبر الرسم على جدران مبنى مهدّم في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

الرسّام الذي بات يُعرف برسمه أبرز الأحداث العالمية على جدران المباني المهدّمة في إدلب، اختار التفاعل مع زلزال المغرب على الطريقة نفسها.

ومن خلال رسوم رسمها على جدران أحد المباني المنهارة جراء هجمات النظام السوري على بلدة بنّش شمالي إدلب، جسّد أسمر آلام الشعب المغربي جراء الكارثة الطبيعية التي حلّت بهم.

كما اختار الفنان السوري جدران مباني تهدّمت جراء زلزال 6 فبراير/ شباط الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، لرسم كتابات خاطب بها المغاربة، مثل “آلامكم آلامنا”.

وفي حديثه للأناضول، قال رسّام الغرافيتي السوري إنهم شعروا في إدلب بحزن كبير جراء ما حلّ بالشعب المغربي بسبب الزلزال، معربا عن تضامنه مع الشعب المغربي عبر مشاركته آلامهم على طريقته الخاصة.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية المغربية، فقد أسفر الزلزال عن 2012 حالة وفاة و2059 إصابة من بينها 1404 إصابات خطيرة، إضافة لدمار مادي كبير.

(الأناضول)