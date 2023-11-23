رشقة صاروخية تستهدف قاعدة أمريكية شرق سوريا

دمشق: أفادت مصادر سورية بأن رشقة صاروخية استهدفت ، اليوم الخميس، حقل غاز كونيكو أبرز القواعد الأمريكية في شرق سوريا .

وقالت المصادر ، في محافظة دير الزور، إن عددا من الصواريخ سقطت داخل الحقل وبعضها في محيطه، مؤكدة أن القوات الأمريكية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) أعلنت حالة الاستنفار على الطرق المؤدية للحقل من جهة مدينة البصيرة وطريق عام الكونيكو دير الزور .

وتتعرض القواعد الأمريكية في مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات قسد لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة .

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة .

( وكالات)





