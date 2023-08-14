رشوان توفيق يعلق على شائعة وفاته- (فيديو)

“القدس العربي”: علق الفنان رشوان توفيق، على ما نشرته ابنته هبة نقلاً عنه بأنه أبلغها باقتراب الأجل ورحيله عن عالمنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني.

وقال توفيق: “الإرهابيين من زمان بيطلعوا على إني توفيت ورحلت عن الدنيا”، مضيفاً: “إحنا بنتشعبط في الرحمن وكلنا هنموت وفي صلاتي أقول يارب اجعل أسعد لحظات خلقي يوم لقائك، مسألة شائعة وفاتي مش عارف ليه ولكن إحنا عمرنا مفيهوش أي حاجة فيها خروج عن الدين أو الأخلاق”.

ولفت: “هبة رشوان ابنتي شايلة همي ومسؤوليتي ومتعلقة بيا منذ أن كانت طفلة وربنا يعطيها الصحة والسعد والهنا”.

وطمأن رشوان توفيق الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد تداول شائعات مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تدهور حالته الصحة الأمر الذي أثار قلق الجمهور. وقال إنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي شيء، متمنياً الرضا من الله.

وأضاف: “بشكر ربنا على كثرة النعم اللي أنا فيها وربنا يرضى على الجميع ويسامحنا لو مقصرين”.