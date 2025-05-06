رشيدة طليب تتهم واشنطن بالتواطؤ في الإبادة الإسرائيلية بفلسطين

أنقرة: اتهمت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب، واشنطن بـ“التواطؤ في الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الاثنين، أعربت فيه عن استيائها من خطة إسرائيل لتوسيع هجماتها على قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضحت طليب أن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 64 يوما.

وتابعت: “أعلن مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) عن خطته لطرد جميع السكان الفلسطينيين بالقوة، وتنفيذ التطهير العرقي، وتدمير غزة وضمها”.

ومساء الاثنين، قال نتنياهو في كلمة متلفزة إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

أتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن المرحلة الجديدة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة ستكون “أكثر قوة وكثافة وستشمل هجوما واسعا وإخلاء مناطق من السكان”.

(الأناضول)