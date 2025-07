رشيدة طليب تدعو إدارة ترامب لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة- (تدوينة)

واشنطن: دعت عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على الإمدادات الإنسانية بقطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهتها النائبة الديمقراطية عبر منصة “إكس” الاثنين، لوزير الخارجية ماركو روبيو وإلى 18 عضوا في الكونغرس.

وذكرت طليب أن حكومة إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تجويع أكثر من مليوني شخص.

وأضافت: “نشعر بالغضب جراء استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية سلاحا، واستخدامها المتزايد للجوع سلاح حرب”.

وأكدت طليب أن جميع الفلسطينيين في قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة، وأن هذا انتهاك للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي.

Eighteen Members of Congress joined me in a letter urging the Trump Administration to stop the Israeli government’s mass starvation of Gaza and killing of hungry Palestinians. pic.twitter.com/LufALimD0z

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 30, 2025