رشيدة طليب تدعو إدارة ترامب لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة- (تدوينة)

واشنطن: دعت عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي على الإمدادات الإنسانية بقطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهتها النائبة الديمقراطية عبر منصة “إكس” الاثنين، لوزير الخارجية ماركو روبيو وإلى 18 عضوا في الكونغرس.

وذكرت طليب أن حكومة إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تجويع أكثر من مليوني شخص.

وأضافت: “نشعر بالغضب جراء استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية سلاحا، واستخدامها المتزايد للجوع سلاح حرب”.

وأكدت طليب أن جميع الفلسطينيين في قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة، وأن هذا انتهاك للقانون الأمريكي والقانون الإنساني الدولي.

Eighteen Members of Congress joined me in a letter urging the Trump Administration to stop the Israeli government’s mass starvation of Gaza and killing of hungry Palestinians. pic.twitter.com/LufALimD0z — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) June 30, 2025

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار بشكل محكم معابر غزة أمام الإمدادات والمساعدات المكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

فيما كانت تسمح حتى نهاية 2024 بمرور عدد قليل من الشاحنات بمتوسط 50 شاحنة مساعدات يوميا، وفق ما أكدته سابقا مصادر حكومية وميدانية، فيما أكدت تقارير أممية آنذاك أن عدد الشاحنات التي تدخل للقطاع لا تعادل “نقطة في بحر الاحتياجات”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، وخلفت أكثر من 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)