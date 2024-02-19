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رشيدة طليب تدعو للتصويت ضد بايدن في الانتخابات الرئاسية احتجاجاً على دعم إدارته للجرائم الإسرائيلية – (فيديو)

منذ ساعة واحدة

رائد صالحة
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ميشيغان- “القدس العربي”: حثت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) يوم السبت الديمقراطيين في ولاية ميشيغان على التصويت بـ “غير ملتزم” في الانتخابات التمهيدية بالولاية في 27 فبراير بدلاً من التصويت للرئيس جو بايدن.

وتمثل هذه الدعوة  تصعيدًا في الخلاف بين بايدن والتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي بسبب دعمه غير الاخلاقي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتمويل جيش الاحتلال.

 وفي مقطع فيديو نشرته منظمة “استمع إلى ميشيغان” على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهي حملة لدفع الديمقراطيين في ميشيغان إلى التصويت “غير ملتزمين”، قالت طليب “من المهم، كما تعلمون جميعًا، ليس فقط القيام بالمسيرة… ولكن لإنشاء كتلة تصويتية.”

وقالت عضوة الكونغرس الفلسطينية الأمريكية: “لا نريد دولة تدعم الحرب والقنابل والدمار”. “هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها رفع أصواتنا. لا تجعلنا غير مرئيين أكثر.”
كما روجت المجموعة، التي تقودها شقيقة طليب ، للدعم الذي قدمه النائب التقدمي السابق عن ميشيغان آندي ليفين.
وقد واجه بايدن انتقادات متزايدة من المشرعين والناشطين التقدميين بسبب موقفه الداعم للاحتلال الإسرائيلي.

ونظم الأمريكيون المسلمون في الولايات المتأرجحة الرئيسية حملة “التخلي عن بايدن” ، وفي ميشيغان على وجه الخصوص، ناضل مسؤولو حملة بايدن حتى للتفاوض مع النشطاء المعادين.
وحاول بايدن الوصول إلى صفوف أنصار الحق الفلسطيني في حزبه، بما في ذلك إصدار أمر تنفيذي لقمع عنف المستوطنين الإسرائيليين وتوجيهات تحدد شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل.

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