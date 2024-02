رشيدة طليب تدعو للتصويت ضد بايدن في الانتخابات الرئاسية احتجاجاً على دعم إدارته للجرائم الإسرائيلية – (فيديو)

ميشيغان- “القدس العربي”: حثت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) يوم السبت الديمقراطيين في ولاية ميشيغان على التصويت بـ “غير ملتزم” في الانتخابات التمهيدية بالولاية في 27 فبراير بدلاً من التصويت للرئيس جو بايدن.

NEW ENDORSEMENT: “If you want us to be louder, come here and vote uncommitted.” –@RashidaTlaib pic.twitter.com/8pxuUjq5QG

— #ListenToMichigan (@Listen2michigan) February 17, 2024