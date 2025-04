رشيدة طليب تطالب إدارة ترامب بوقف تسليح إسرائيل

أنقرة: دعت عضوة الكونغرس الأمريكي الديمقراطية رشيدة طليب إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حماية المواطنين الأمريكيين وعدم إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي منشور على حسابها بمنصة “إكس”، الإثنين، أشارت طليب إلى استشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً) جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية.

طليب أكدت على أن المسؤولية الأولى لإدارة ترامب هي حماية المواطنين الأمريكيين، وأردفت: “لكننا، على العكس من ذلك، نسلّح قتلتهم”.

وطالبت بفرض حظر “فوري” على الأسلحة الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل.

Israeli soldiers opened fire on three American children yesterday, killing Omar Mohammad Rabea. Our government’s responsibility is to protect its citizens. Instead we’re arming their murderers. Arms embargo now. https://t.co/3xpXipFAPl

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) April 7, 2025