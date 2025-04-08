سياسة | دولي

رشيدة طليب تطالب إدارة ترامب بوقف تسليح إسرائيل

منذ 38 دقيقة

عضوة الكونغرس الأمريكي الديمقراطية رشيدة طليب

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أنقرة: دعت عضوة الكونغرس الأمريكي الديمقراطية رشيدة طليب إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حماية المواطنين الأمريكيين وعدم إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي منشور على حسابها بمنصة “إكس”، الإثنين، أشارت طليب إلى استشهاد الطفل عمر محمد سعادة ربيع (14 عاماً) جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار على ثلاثة أطفال يحملون الجنسية الأمريكية في الضفة الغربية.

طليب أكدت على أن المسؤولية الأولى لإدارة ترامب هي حماية المواطنين الأمريكيين، وأردفت: “لكننا، على العكس من ذلك، نسلّح قتلتهم”.

وطالبت بفرض حظر “فوري” على الأسلحة الأمريكية المتجهة إلى إسرائيل.

وفي 6 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد عمر محمد سعادة ربيع متأثراً بجراحه جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود إسرائيليين في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية.

وفي بيان آخر لها، أشارت الصحة الفلسطينية إلى أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا النار على فلسطينيين في البلدة ذاتها أثناء محاولتهم الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، ما أسفر عن إصابة شخصين، أحدهما بجروح خطيرة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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