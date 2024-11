رشيدة طليب تطالب بلينكن “الكذاب” بالاستقالة بسبب رفضه محاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية بغزة- (فيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: حثت البرلمانية التقدمية رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) يوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاستقالة لخرقه القوانين الفيدرالية ضد تسليح منتهكي حقوق الإنسان، من خلال الإغداق على إسرائيل بعشرات المليارات من الدولارات من الأسلحة الأمريكية المستخدمة لإيذاء الفلسطينيين الذين اُستشهد أو أُصيب أكثر من 150 ألفًا منهم في غزة .

وفي حديثها أمام مجلس النواب الأمريكي في واشنطن العاصمة، أكدت طليب – العضو الأمريكي من أصل فلسطيني الوحيد في الكونغرس – أن “الوزير بلينكين واصل الكذب على الكونغرس ويجب أن يستقيل”.

US law is clear: No nation blocking US humanitarian aid can receive US weapons.

Palestinian children are forced to eat pet food and bug infested flour, but @SecBlinken says there’s no need to change our policy. The Biden administration is refusing to comply with US law. pic.twitter.com/Nfu1LTtl0V

