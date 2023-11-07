رشيدة طليب تنتقد محاولات إسكاتها من زملائها بـ”النواب الأمريكي”

نيويورك: انتقدت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، تركيز زملائها على “إسكات صوتها فيما يخص التطورات في غزة، بدلا من إنقاذ حياة الفلسطينيين”.

جاء ذلك في بيان أصدرته النائبة الأمريكية فلسطينية الأصل طليب، حول مشروع قرار إدانتها في مجلس النواب الأمريكي بعد انتقادها سياسات إسرائيل وسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول غزة.

وقالت في بيانها إنه “في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى في غزة أكثر من 10 آلاف، أشعر ببالغ الحزن جراء مساعي زملائي لإسكاتي بدلا من إنقاذ حياة الآخرين”.

وأكدت أن الكثير من الأعضاء في مجلس النواب أبلغوها أن “حياة الفلسطينيين ليست مهمة بالنسبة لهم”.

وأشارت إلى أن زملاءها “بدلا من تقبل أفكار ووجهة نظر الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في المجلس، لجأوا إلى تشويه موقفها من خلال الأكاذيب الصارخة”.

ولفتت إلى أنها أدانت مرارا وتكرارا استهداف المدنيين من قبل “حماس وإسرائيل”.

وشددت على أنها ستواصل مساعيها الرامية من أجل “سلام عادل ودائم يركز على التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويضمن عدم معاناة أي شخص أو طفل أو العيش في ظل الخوف من العنف”.

وكانت النائبة مارغوري تايلور غرين، جددت أمس الإثنين محاولة تمرير مشروع قرار يدين طليب بسبب انتقادها سياسات إسرائيل والرئيس بايدن حول غزة.

ونشرت طليب بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر منصة “إكس”، صورا لأطفال فلسطينيين قتلى، وكتبت قائلة “الرئيس بايدن يدعم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، الشعب الأمريكي لن ينسى هذا”.

وأضافت: “بايدن، إما أن تدعم وقف إطلاق النار الآن، أولا تثق بنا (لا تعول علينا) في (انتخابات) 2024”.

(الأناضول)