رشيدة طليب: حكومة إسرائيل تبحث إن كان اغتصاب الفلسطينيين مقبولا

اسطنبول: استنكرت عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وقالت إن حكومة تل أبيب تناقش إن كان اغتصاب الفلسطينيين أمرا “مقبولا”.

وفي وقت متأخر الاثنين، أرفقت طليب مع منشورها على منصة إكس، صورة تظهر اجتماعا للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مكتوب عليها أنه يعقد جلسة الإثنين.

وأضافت طليب أن حكومة إسرائيل تناقش خلال جلسة الكنيست إن كان اغتصاب الفلسطينيين أمرا “مقبولا”.

The government of Israel is debating if it’s okay to rape Palestinians. https://t.co/tXSYn3fIIT

