رشيدة طليب: حكومة إسرائيل تبحث إن كان اغتصاب الفلسطينيين مقبولا

اسطنبول: استنكرت عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وقالت إن حكومة تل أبيب تناقش إن كان اغتصاب الفلسطينيين أمرا “مقبولا”.

وفي وقت متأخر الاثنين، أرفقت طليب مع منشورها على منصة إكس، صورة تظهر اجتماعا للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) مكتوب عليها أنه يعقد جلسة الإثنين.

وأضافت طليب أن حكومة إسرائيل تناقش خلال جلسة الكنيست إن كان اغتصاب الفلسطينيين أمرا “مقبولا”.

The government of Israel is debating if it’s okay to rape Palestinians. https://t.co/tXSYn3fIIT — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) July 29, 2024

والاثنين، طالبت هيئات رسمية وأهلية فلسطينية بتحقيق دولي في ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقالهم “اللاإنسانية”.

جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس هيئة شؤون الأسرى الحكومية قدورة فارس، ورئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، بعد تقارير عن حالات تعذيب واغتصاب أودت بحياة العشرات من معتقلي غزة.

وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان”، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.

(الأناضول)