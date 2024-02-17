رش جدار سفارة موسكو في واشنطن بطلاء أحمر احتجاجا على وفاة نافالني- (فيديو)

واشنطن: قام أشخاص في العاصمة الأمريكية واشنطن، بتلطيخ جدار مبنى سفارة موسكو بالطلاء الأحمر احتجاجا على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل محبسه.

وعقب انتشار نبأ وفاة المعارض الروسي، تجمع بعض الأشخاص أمام مبنى سفارة موسكو بواشنطن.

لاحقا، قام عدد من المتجمعين بتلطيخ جدار مبنى السفارة بالطلاء الأحمر، محملين الحكومة الروسية مسؤولية وفاة نافالني.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حمّل موسكو المسؤولية عن وفاة نافالني.

وأمس الجمعة، أعلنت دائرة السجون الروسية وفاة المعارض نافالني في محبسه، حيث كان يقضي عقوبته.

وقالت دائرة السجون، في بيان، إن نافالني فقد وعيه بعد المشي في المنشأة الإصلاحية (السجن) بمقاطعة يامالو-نينيتس، ذاتية الحكم في القطب الشمالي.

وفي معرض تعليقه على الحادثة، قال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” ديمتري بيسكوف، إن “الأطباء يقومون بتحديد سبب وفاة نافالني”.

يذكر أن نافالني سُجن لدى عودته إلى موسكو مطلع 2021، بعد تعرضه لتسميم، اتهم أجهزة الأمن الروسية بتنفيذه، لكن الأخيرة نفت ذلك.

وفي 2022، حكم على نافالني في قضية فساد اعتبرها بمثابة “انتقام سياسي”، وكان يقضي عقوبة السجن لـ 9 سنوات قبل إعلان وفاته الجمعة.

وفي فبراير/ شباط 2021، حكم على نافالني بعقوبة مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس أموال.

(الأناضول)