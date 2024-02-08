رصاص الاحتلال الإسرائيلي يصيب ممرضا بغرفة عمليات في مشفى جنوبي القطاع- (فيديو)

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إصابة ممرض برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمله في غرفة العمليات بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور على “تلغرام”: “إصابة ممرض بجراح خطيرة نتيجة اصابته بعيار ناري في الصدر خلال عمله في قسم العمليات بمجمع ناصر الطبي الذي يتعرض للاستهداف المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي”.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل.

الاحتلال تعرض حياة الموجودين بمشفى ناصر لخطر شديد



وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن “الاحتلال الإسرائيلي يضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في دائرة الخطر الشديد”.

وأضاف: “المستشفى تواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية”.

وحذر القدرة من توقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، مشيرا إلى “فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود”.

ولفت إلى أن “الاحتلال يعيق حركة سيارات الإسعاف، والطواقم الطبية تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة منع الحركة لسيارات الإسعاف”.

وأوضح أن “مجمع ناصر الطبي تعرض لمكرهة صحية نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات ومنع الاحتلال خروجها”.

وذكر القدرة أن خزانات المياه في المجمع الصحي تعرضت لأعطال نتيجة الاستهدافات، ولا تستطيع الطواقم الفنية حتى اللحظة من إصلاحها.

وما زال جيش الاحتلال يضع مستشفيات القطاع في دائرة استهدافه بعد الدمار الواسع الذي ألحقه بالقطاع الصحي، حيث يواصل حصار “مجمع ناصر الطبي” ومستشفى “الأمل” بمدينة خان يونس لليوم الـ18 على التوالي.

والأربعاء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي، استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 900 بجراح، فيما تواصل قوات الاحتلال اعتقال 100 كادر”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.

(وكالات)