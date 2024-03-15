البدء بتفريغ أول سفينة مساعدات تصل ساحل غزة قادمة من قبرص- (صور وفيديو)

غزة: بدأت أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر ممر بحري من قبرص، تفريغ حمولتها البالغة 200 طن على ساحل القطاع الفلسطيني الجمعة، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المنظمة المسؤولة عن العملية.

وقالت ليندا روث إن منظمتها “وورلد سنتر كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي) “تفرغ القاطرة التي توقفت الآن بمحاذاة الرصيف” الموقت، بعدما جرتها سفينة منظمة “أوبن آرمز” التي أبحرت من قبرص.

مشاهد لبدء تفريغ سفينة أوبن آرمز المحملة بالمساعدات الإنسانية عبر الممر البحري في قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/P7GLN37Akm — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 15, 2024

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته “انتشرت لتأمين المنطقة”. وأضاف الجيش أن “السفينة خضعت لفحص أمني كامل”.

أبحرت “أوبن آرمز” من ميناء لارنكا القبرصي الثلاثاء متوجهة إلى غزة عبر ممر بحري إنساني. وتمثل شحنة 200 طن من المواد الغذائية (الأرز والدقيق والسلع المعلبة) حوالي 300 ألف وجبة، وهي مقدمة من منظمة “وورلد سنتر كيتشن” غير الحكومية التي يديرها الطباخ الإسباني-الأمريكي خوسيه أندريس.

وتقوم حاليا “وورلد سنتر كيتشن” التي تعمل بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، بتحميل حوالى 300 طن من المواد الغذائية على متن سفينة أخرى في لارنكا لم يتم حتى الآن إعلان موعد إبحارها.

في مواجهة عدم كفاية المساعدات التي تصل بالشاحنات، بدأت العديد من الدول بتنظيم عمليات إنزال جوي للمساعدات، إضافة إلى فتح الممر البحري من قبرص، لكنها تؤكد جميعها أن ذلك لا يمكن أن يشكل بديلا من الممرات البرية في مواجهة المجاعة المحدقة بسكان القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

(أ ف ب)