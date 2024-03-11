“رصيف قبرص” و”محور المراوغة”.. “تهويد غزة” بواسطة الغذاء والدواء.. “القدس العربي” سألت وخبير أردني يجيب

عمان- “القدس العربي”:
حذر خبير أردني بارز في ملف “الغذاء والدواء” من أن السياسات التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، وتحديدا في محوري الغذاء والدواء، هي جزء مفصلي من مشروعه السياسي والعسكري لإعادة احتلال قطاع غزة لا بل تهويده أيضا، مطالبا بأن تنتبه دول الجوار والمؤسسات الأممية لمؤشرات الخبث والدهاء التي يبرمجها الاحتلال وأحيانا للأسف بغطاء أمريكي أو غربي.
واعتبر المدير السابق لمؤسسة الغداء والدواء الأردنية، الدكتور هايل عبيدات، بأن البقاء عربيا فيما يصفه بـ”محور المراوغة” لن يقدم أي فائدة لا لأهالي قطاع غزة ولا للشعب الفلسطيني.
وتحدث عبيدات وهو من أبرز الخبراء العرب في ملف الغذاء والدواء، في شرح خاص لـ”القدس العربي” عن خطوات خبيثة لا ينقصها الدهاء في تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، قوامها الحصار والاحتلال بمعناه العسكري، والسعي لتهويد الأرض والمنطقة خصوصا شمالي القطاع، مشيرا إلى أن الخبراء يعرفون كيف تحسب الحصة الغذائية وكيف تقاس، وأن تقديم وجبة تتراوح ما بين 150 إلى 500 سعر حراري عبر الإنزالات الجوية أو غيرها، هي خطوة المقصود منها ليس معالجة الجوع، بل تكريس سياسة التجويع لكن مع بقاء الناس أحياء فقط، بصرف النظر عن معايير البيئة والصحة العامة.
تقديم وجبة بهذه المواصفات أثناء حصار واحتلال عسكري وقصف له هدف خبيث واضح برأي عبيدات. وبالتالي الحديث عن رصيف قبرص البحري الذي سيعمل بعد شهرين، هو خطوة ضمن مسلسل التهويد إياه، حيث لا ضمانات تخص طبيعة استعمال هذا الرصيف، أو اقتصار استعماله على مواد غذائية، خصوصا وأن المتحكم به أمنيا ولوجستيا هو الاحتلال الإسرائيلي كما صرح الرئيس الأمريكي.
يحصل ذلك برأي عبيدات فيما تم تقسيم غزة طوليا وأفقيا إلى عدة مناطق، ومُسحت تماما من الأماكن القابلة للعيش مناطق الشمال، وهي مسألة تنطوي على مؤشر يفيد بأن الاحتلال يخطط لبناء مستوطنات، ويجهز لمرحلة إدارة مدنية كما يعلن ويقول.
في قطاع غزة، تواجد قبل العدوان مصنعان لإنتاج الدواء. وبصرف النظر عن المواصفة والمقياس، كانا يوفران وفقا لعبيدات 35% من احتياجات الأدوية، ولكن تم تدميرهما، كما قُصفت ودُمرت المستودعات الرئيسية للأدوية واللقاحات.
وبالتالي، ضرب العدوان احتياطات الغذاء والصحة، وهذا في تقدير الخبير عبيدات إجراء محوري للتحريك الديموغرافي، وجعل غزة مكانا غير صالح للعيش في وضعه الحالي، وبالتالي تنفيذ التهجير الذي يحذر منه الجميع.
ويعتبر عبيدات أن كل ما يجري يؤذي دول الجوار، وأن الأردن لأسباب كثيرة، هو الأكثر تعرضا للأذى، خصوصا إذا ما انتقلت الخطة الإسرائيلية أو عندما تنتقل إلى مستوى السيطرة الأمنية على الأغوار، فيما المراوحة عربيا في “محور المراوغة” كما يصفه عبيدات، لن تكون مفيدة؛ لأن الخطة الإسرائيلية قد تنتهي خصوصا إذا ما طبق العدوان خطته المعلنة عسكريا في رفح، بحصر أهالي قطاع غزة في الجيوب باتجاه الجنوب.
والوصول إلى حالة رقمية نموذجية في الديموغرافيا، قد يساهم فيها رصيف قبرص الذي لا يوجد ضمانة بأن يستعمل فقط للغذاء وليس للسلاح أيضا مع تقدير من باب التحليل، يشير إلى أن إسرائيل تسعى لتقليص سكان غزة بسقف لا يزيد عن 500 ألف نسمة.
وأفضل وصفة لتحقيق ذلك هي ضرب الغذاء والدواء.
من الغباء والسذاجة أن يتوقع أحدهم أن يقوم قطعان المجرمين الصهاينة بالمساعدة على توفير الغذاء الدوء لقطاع غزة دون ثمن باهض عجز جيشهم الجبان على أن يحققه بالسلاح تدميرا للبنى التحتية والمنازل وإبادة في حق الأطفال والنساء ، هؤلاء الأنذال لا يفقهون إلا اللغة التي تحدثهم بها المقاومة لغة النار والألم والضرب المبرح ، فافتحوا الحدود قبل فوات الأوان لتدفق المجاهدين على الحدود المصرية والأردنية والسورية واللبنانية وسيزيلون الكيان الإسرائيلي ويسقطون أمريكا كما أسقطوا الاتحاد السوفييتي :
السَيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ
في حَدِّهِ الحَدُّ بَينَ الجِدِّ وَاللَعِبِ
بيضُ الصَفائِحِ لا سودُ الصَحائِفِ في
مُتونِهِنَّ جَلاءُ الشَكِّ وَالرِيَبِ
قضي الأمر ورفعت الأقلام وجفت الصحف !
أولا… أتمنى أن يقوم ألرؤساء ألعرب بقراءة هذا ألمقال ألواقعى والخطير للخبير ألأردنى ألدكتور هايل عبيدات ألذى حذر فيه ما يخطط له ألعدو ألصهيونى ومن وراءه للمنطقة ألعربية بعد هزيمته ألعسكرية على أيدى ألمقاومة فى غزة! أشار فيه ألخبير إلى رصيف قبرص ألبحرى ألذى إقترح بايدن إقامته تحت عنوان إنسانى “إرسال ألمساعدات ألغذائية لسكان قطاع غزة أو ما تبقى منهم! كل ألتحية للخبير ألأردنى ألدكتور هايل عبيدات ألذى قدم لنا ما سيحصل للقطاع ومن وراءه ألمنطقة ألعربية ككل. أولا سيتم ألقضاء على ألمقاومة فى ألقطاع، وجعل ما تبقى من سكانه عبيدا لبنى صهيون. وسيكون أيضا وبالا كاملا على ألمنطقة ألعربية ككل. بمعنى أن تكون إسرائيل هى سيدة ألمنطقة بلا منازع!! ربما هى إسرائيل هى من ستحدد للدول ألعربية ألمنتجه للنفط والغاز، كميات ألنفط وألغاز ألمسموح لها إنتاجه وربما تقوم إسرائيل هى من تحدد ألسعر. هذا ما يقودنى لما ورد فى سورة ألإسراء فى ألقرآن ألكريم وتحدديدا فى ألآية ألرابعه “وقضينا إلى بنى إسرائيل فى ألكتاب لتفسدن فى ألأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا!!! أفيقوا ياعرب وكفى تشرزم، لأن ما يخطط لكم هو خطير وخطير جدا. أتمنى أن أكون مخطئا فيما ذهبت إليه……………
الغريب في كل هذا ان القراءات كلها لازالت تتحدث عن الدور العربي عن اي عرب يتكلمون