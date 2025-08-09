رغد صدام حسين تستذكر “نصر 1988”: بعد احتلال بغداد عادت الأطماع الإيرانية بمشروع جديد- (تدوينة)

لندن- “القدس العربي”:

أثارت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تدوينة نشرتها مؤخرا حول ذكرى الحرب العراقية الإيرانية التي انتهت في آب عام 1988.

وكتبت رغد صدام حسين في التغريدة التي نشرتها عبر حسابها على منصة “إكس”: “في مثل هذا اليوم من عام 1988، سطر العراق ملحمة النصر على العدوان الإيراني، وتمكن بشجاعة شعبه وبسالة جيشه من إفشال مخططات النظام الإيراني التوسعية التي كانت تهدف إلى ابتلاع بلدنا والمنطقة بأسرها”. وبعد احتلال بغداد 2003، عادت الأطماع الإيرانية، بمشروع جديد لتمزيق وحدة العراقيين”.

واعتبرت أن “العراق الذي انتصر في تلك المرحلة بوحدة شعبه، هو ذاته القادر اليوم على النهوض من جديد، إذا ما توحدت الإرادات الصادقة، وارتفعت فوق المصالح الضيقة، وتوجهت البوصلة نحو بناء دولة العدالة والكرامة، وجعلت مصلحة العراق وخدمة شعبه فوق كل اعتبار، بعيدا عن المحاصصة المقيتة”.

وأضافت: “لا خلاص إلا بوحدة العراقيين، وبإرادتنا الجماعية وعزيمتنا الصلبة، سنقود عراقنا نحو بر الأمان.. وكلنا ثقة بالله بأن القادم سيكون نصرا، وعزا، وخيرا، لوطننا وشعبنا العظيم”.

ويذكر أن حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية نشبت بين الطرفين من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، انتهت بلا انتصار لطرفي الصراع وقبولهما لوقف إطلاق النار، الذي فرضه قرار مجلس الأمن رقم 598، لتكون بذلك واحدة من أطول النزاعات العسكرية في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.