رغد صدام حسين تستذكر والدها وتعتبر الجرائم الإسرائيلية “وصمة خزي وعار”- (تدوينة)

“القدس العربي”: قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين “وصمة خزي وعار” في تأريخ مرحلة كاملة.

وأضافت رغد في تغريدة لها الأربعاء عبر منصة “إكس”، تويتر سابقا: “اليوم يُقتل الناس في غزة بهمجية غادرة، رحم الله الشهداء الأبطال، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الجرائم الإسرائيلية في #فلسطين "وصمة خزي وعار" في تأريخ مرحلة كاملة، واليوم يُقتل الناس في #غزة بهمجية غادرة، رحم الله الشهداء الأبطال، وإنا لله وإنا إليه راجعون.#غزة_تُباد #رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 17, 2023

وقبل أيام أيضا، نشرت رغد مقطع فيديو قديم يظهر والدها الراحل وهو يؤكد بأنه على يقين بأن الشعب الفلسطيني سينتصر في النهاية، وعلقت عليه بالقول: “أطفال تحت الأنقاض في حرب قذرة، حفظ الله أهلنا في فلسطين العربية، نحن على يقين وإيمان كبير بالله سبحانه، بأن الحق سينتصر وسينتهي الظلم مهما طال أمده”.

أطفال تحت الأنقاض في حرب قذرة، حفظ الله اهلنا في #فلسطين العربية، نحن على يقين وإيمان كبير بالله سبحانه، بأن الحق سينتصر وسينتهي الظلم مهما طال أمده.#غزة_العزة#فلسطين_تنتصر #رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/uTRndmP4Gi — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 11, 2023

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء أكثر من 3300 شهيد وأكثر من 13 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 12 يوما، وفق ما أكدته وزيرة الصحة مي الكيلة خلال مؤتمر صحافي الأربعاء.