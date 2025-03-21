رغد صدام حسين في ذكرى الحرب على العراق تهاجم بوش وبلير و”فئة باغية”: أزداد إصراراً على موقع سياسي يليق بي

لندن- “القدس العربي”: نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، تغريدة على منصة إكس، بمناسبة الذكرى الـ22 لغزو العراق، انتقدت فيها بشدة الاحتلال الأمريكي والبريطاني لبلادها.

وقالت رغد في تغريدتها: “في مثل هذا اليوم من عام 2003 تكالبت قوى الشر والظلام، التي كان يقودها الكاذبان المجرمان “بوش الصغير وبلير الحقير”، وأنزلا نيران أسلحتهم الحاقدة، على بغداد مدينة الأئمة والعلماء، تحت شعار البحث عن أسلحة الدمار الشامل، وهي الكذبة التي استخدموها لاحتلال العراق”.

في مثل هذا اليوم من عام 2003 تكالبت قوى الشر والظلام، التي كان يقودها الكاذبان المجرمان “بوش الصغير وبلير الحقير” وانزلاً نيران أسلحتهم الحاقدة، على #بغداد مدينة الأئمة والعلماء، تحت شعار البحث عن “أسلحة الدمار الشامل” وهي الكذبة التي استخدموها لاحتلال العراق، بمساعدة “فئة باغية”… — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 20, 2025

واتهمت، في تغريدتها، “فئة باغية” بالتعاون مع قوات الاحتلال، وذكرت أن هذه “الجريمة” أدت إلى “حل الجيش العراقي، وتدمير البنى التحتية، وتهجير أقوام كاملة بمثقفيها وعلمائها، وسرقة البلد مثل سرقة القرن”.

كما أشارت إلى أن الاحتلال أدى إلى “تقسيم المجتمع العراقي، مذاهب وموديلات لم نسمع بها من قبل، وعلى أساس المصالح والخسة، لإضعاف بلاد الرافدين، ولإرضاء إيران تارة، ولإرضاء احتلالات مختلفة تارة أخرى”.

ووجهت “تحية فخر وعز وتقدير واحترام، لكل مقاوم رفض الاحتلال ومشاريعه الخبيثة”، وترحمت على “شهداء العراق الذين قدموا الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ووحدة شعبه”.

وختمت تغريدتها بالتأكيد على عزمها للعودة إلى العمل السياسي، قائلة: “كل يوم أزداد إصراراً على المضي قدماً لخدمة بلدي من موقع سياسي يليق بي وبتاريخ أبي وإخوتي. سينفض العراق قريباً غبار الحروب والاحتلال، وسنعمل جميعاً لإعادته شامخاً قوياً بجيشه وقواته الأمنية وشعبه الصابر المجاهد”.