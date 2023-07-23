رغم أزمته الأخيرة.. أحمد سعد يعود إلى تونس وهذا ما حدث في استقباله- (صور وفيديو)

لندن- “القدس العربي”:

رغم أزمته الأخيرة، عاد الفنان المصري أحمد سعد إلى تونس، وقوبل بترحاب شديد بعدما وجهت له وزارة الشؤون الثقافية دعوة رسمية للمشاركة في مهرجان قرطاج الغنائي الدولي.

ووصل سعد إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، من أجل إحياء حفل افتتاح المهرجان، وقد كان في استقباله فريق تنظيم الحفل الجديد، وذلك في أول زيارة له بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها هناك.

وقد سبق وشارك الفنان أحمد سعد متابعيه على “إنستغرام”، بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: “جمهوري الحبيب الغالي في تونس أنا مستني أشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج يوم 22 الجاري”.

وقد واجه أحمد سعد أزمة في تونس مؤخرا، بينه وبين منظمة حفله الأخير هناك، بعد اعتراضه على إجراء مقابلات صحافية لم يتفق مع منظمة الحفل عليها. إلا أنها منذ بداية من نزوله إلى المطار، خالفت بنود العقد، وقامت بتنظيم مؤتمر صحافي بعد انتهاء الحفل من دون علمه، بالإضافة إلى أنه فوجئ في ثاني أغنية له على المسرح بإدخال راقصين، دون وجود أي تدريبات مسبقة.