رغم أسعارها المرتفعة.. نفاد تذاكر حفل الساهر وأصالة في الدار البيضاء والجمهور يشكو- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: تساءل عدد من متتبعي صفحة تنظيم الحفلات في الدار البيضاء، عن تذاكر حفل كاظم الساهر وأصالة نصري، واستغربوا نفاد حتى تلك المخصصة للشخصيات الهامة (VIP)، و(gold) الذهبية أيضا.

تساؤلات المغاربة جاءت عبر تعليقات على “بوستر” الحفل المذكور المزمع تنظيمه بأحد المولات الفخمة في العاصمة الاقتصادية في السابع من تموز/ يوليو الحالي، والذي سينطلق قبل منتصف الليل بساعة.

ورغم أسعارها المرتفعة، فإن التذاكر حسب تعليق ورد على المنشور المذكور، نفدت في اليوم نفسه الذي طرحت فيه للبيع وذلك على بعد أيام من موعد السهرة، كما اشتكى أصحاب (vip) و(gold)، رغم أن الثمن يتراوح بين 1000 درهم (101,89 دولار)، و1500 درهم (152,83 دولار)، أما سعر المقاعد العادية فبلغ 500 درهم (50,94 دولار).

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت عن أول سهرة صفية ضمن حفلات الدار البيضاء، والتي سيحييها كل من الفنان العراقي كاظم الساهر، والفنانة السورية أصالة نصري، إلى جانب سهرات أخرى سيحييها نجوم عرب يعيدون الوصال مع ليالي المغرب الساهرة خلال كل صيف.

بالعودة إلى الحديث عن تذاكر كاظم الساهر وأصالة نصري التي نفدت، نجد أن بيعها تم خلال فترة عيد الأضحى وكانت سريعة جدا وهناك من أكد أن التذاكر العادية نفذت في نصف يوم، وفي ذلك علق أحدهم ساخرا بقوله “يبدو أنهم استبدلوا خروف العيد بتذاكر سهرة القيصر وأصالة”.

وتدخل السهرات التي يفتتحها حفل الساهر وأصالة، ضمن مهرجان الدار البيضاء خلال شهر تموز/ يوليو الحالي وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن النجمات المنتظرات في هذه الحفلات نجد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، كما يحضرها الفنان ماجد المهندس، وستكون بمثابة إعلان انطلاق صيف فني حماسي في المغرب سيشمل جميع المدن.

وكتبت الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للحفلات، تدوينة على الفيسبوك قالت فيها “قريبا.. النجوم يضيئون ليالي مدينة الدار البيضاء”، واستعرضت أسماء الفنانين الذين سيحيون هذه السهرات، “نجوى كرم، أصالة نصري، كاظم الساهر وماجد المهندس”.

وتحدثت أخبار متداولة على نطاق واسع، أن الفنان كاظم الساهر هو الأعلى أجرا من بين باقي النجوم، ولم يثر الأمر حفيظة زميلاته وزملائه، فهو كما يلقب قيصر الأغنية العربية، ونجوى كرم تظل محبوبة الجماهير المغربية وأصالة نصري لها مكانة خاصة وهي التي كانت صديقة حميمة للفنانة المغربية الراحلة رجاء بلمليح، أما ماجد المهندس فله عشاقه الكثر.