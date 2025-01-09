رغم احتلالها منذ بداية الحرب.. مقتل 10 جنود إسرائيليين في بيت حانون خلال أسبوعين

القدس: قُتل 10 جنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضيين، إثر عمليات نفذها مقاتلون فلسطينيون ردا على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة للشهر الـ16.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخميس: “قُتل 10 جنود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في بيت حانون (قبل أسبوعين)”.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة عبرت عليها دبابة في بيت حانون.

ووفق معطيات الجيش، قُتل 831 ضابطا وجنديا منذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 396 في المعارك البرية المتواصلة منذ 27 من الشهر ذاته.

بينما أصيب 5589 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2535 في المعارك البرية.

ولا يزال 17 عسكريا يتلقون العلاج في مستشفيات من إصابات خطيرة، و174 إصابات متوسطة، و7 إصابات طفيفة.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذين قُتلوا وأُصيبوا في غزة والضفة الغربية وداخل إسرائيل ولبنان، ولا تشمل عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).

(الأناضول)