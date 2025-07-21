رغم استمرار النزاع على رئاسة مجلس الدولة الليبي: المشري يعقد اجتماعاً مع المرشحين لرئاسة الحكومة وتكالة يستنكر

طرابلس – «القدس العربي»: رغم استمرار النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ورغم رفض المجتمع الدولي انتهاج مسار مواز يتمثل في تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد للانتخابات، تتواصل مساعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يعمل رئيس مجلس النواب مع نظيره خالد المشري على هذا الملف رغم استمرار النزاع على شرعيته من عدمها.

وفي هذا الإطار، عقد المشري الأحد اجتماعاً بينه وبين عدد من الشخصيات المترشحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، الذين سبق أن تقدموا بأوراقهم، وعرضوا برامجهم أمام مجلس النواب. ومن بين المترشحين الذين حضروا الاجتماع مع المشري الذي عقد في العاصمة طرابلس: رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق فضيل الأمين، ووزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، والمرشحون عبد الحكيم بعيو، وعبد الكريم مقيق، ومحمد المزوغي، ومحمد المنتصر، وعلي ساسي.

وفي أعقاب ذلك، عقد المشري اجتماعًا مع لجنة المسار التنفيذي بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، لاستعراض ما جرى مناقشته خلال اجتماعه مع المترشحين لرئاسة.

وطالب المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة مع محمد تكالة، المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة بضرورة مراجعة تزكياتهم قبل نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

وعقد المشري، الأحد، اجتماعًا مع لجنة المسار التنفيذي بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، لاستعراض ما جرى مناقشته خلال اجتماعه مع المترشحين لرئاسة.

وفي أيار/مايو الماضي، استمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى 14 مترشحاً تحدثوا عن برامجهم لقيادة البلاد وإجراء انتخابات عامة.

وأعقبت ذلك مشاورات بين رئيس مجلس النواب مع المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بحثا خلالها الخطوات العملية لاختيار خريطة طريق واضحة لاختيار حكومة جديدة موحدة، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

وفي منتصف تموز/يوليو الجاري، أعلن المشري تسلّمه من رئيس مجلس النواب نسخة من تزكيات عدد من أعضاء الأعلى للدولة لمصلحة مترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وعلى إثر هذه التطورات، أصدر محمد تكالة بيانًا رسميًا عبّر فيه عن رفضه للإجراءات التي اتخذها خالد المشري بشأن لقاء عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن تلك الخطوة لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأوضح تكالة أن المجلس سبق أن اتخذ قرارًا واضحًا يقضي بعدم اعتماد أي تزكيات فردية أو مراسلات خارجية بخصوص الترشح لأي منصب تنفيذي أو سيادي، مشددًا على أن النظر في ملفات الترشح يجب أن يتم فقط عبر جلسة عامة قانونية تُعقد داخل المقر الرسمي للمجلس وتحت إشراف رئاسته وبنصاب مكتمل.

وأضاف أن أي إجراءات أو لقاءات تتم خارج هذا الإطار، حتى لو صدرت عن أعضاء بالمجلس، لا يُعتد بها ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأي جهة، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، اعتماد تزكيات منسوبة للمجلس الأعلى للدولة ما لم تكن مصدقة من رئاسة المجلس ومرفقة بمحاضر الجلسات الرسمية.

واعتبر تكالة أن استمرار بعض الأطراف في التعامل مع أفراد أو مجموعات مقاطعة للمجلس، أو الترويج لأسماء بغير وجه حق، يُعد مساسًا بوحدة المؤسسة التشريعية الثانية في ليبيا، ومخالفة واضحة لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.

وفي سياق استمرار الخلاف على رئاسة المجلس، قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، نعيمة الحامي: «إن 100 عضوٍ من المجلس وقعوا على إجراء الانتخابات، وهناك آخرون لديهم الرغبة لكن لم يوقّعوا».

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت الحامي «أن لجنة من 4 أعضاء بمجلس الدولة تشكلت من طرفي خالد المشري ومحمد تكالة، ودعت إلى إجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس يوم 27 يوليو الجاري وأن اللجنة حددت 4 أعضاء من طرفي المشري وتكالة ليترأسوا جلسة الانتخابات».

وبحسب الحامي، فإن العدد الكلي لأعضاء المجلس 147 عضوًا، ويتم إجراء الانتخابات إذا حضر 100 عضو للجلسة، معتبرة أن قرار المحكمة الدستورية العليا ألغى كل شيء، ولم يوضح من هو رئيس المجلس.

وكان خالد المشري قد أوضح في بيان سابق، أن خطوة إجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس مرفوضة كونه الرئيس الشرعي للمجلس بقرار المحكمة العليا، حسب وصفه.

وأثار استئناف عقيلة صالح والمشري لمساعي تشكيل حكومة موحدة مخاوف بشأن ما إذا كان ذلك سيقود إلى مزيد من الانقسام في البلاد، حيث اعتبر خبراء أن من الضرورة بمكان توحيد المؤسسات قبل الحديث عن الانتخابات وقبول نتائجها.

وينتقد سياسيون ونشطاء، سير البرلمان خارج الإطار الذي ترعاه البعثة الأممية، ما يجعله في نظر كثيرين مساراً أحادياً قد لا يحظى بالقبول الدولي أو يلقى الاعتراف اللازم.

ويترقب الشارع الليبي طرح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه، لخارطة طريق محددة المعالم لحل الأزمة الليبية والوصول للانتقاد. وبعد وعود قطعتها بطرحها قريباً، بدأت الانتقادات تطال عملها بسبب التأخر في الكشف عنها، حيث يرى سياسيون أن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل مزيداً من التأخير.

ويشار إلى أن البعثة الأممية نشرت في أيار/مايو الماضي، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية الذي اقترح أربعة خيارات لتفعيل العملية السياسية، وأتت على النحو التالي: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وإجراء انتخابات تشريعية أولاً يليها اعتماد دستور دائم، واعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، وإنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم».

وفي لقاء صحافي، توقعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أن يستغرق الحصول على توافق من الأطراف الليبية الرئيسية بشأن العملية السياسية بعض الوقت، لكنها قالت: «إذا حصلنا على قبول مختلف الأطراف على خارطة طريق قبل أغسطس، فسنكون على أتم الاستعداد لطلب تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن، لإعلانها وإطلاقها».