رغم الأمطار الشديدة والبرد القارس.. مظاهرة حاشدة ضد فريق “مكابي تل أبيب” لكرة السلة شمال إسبانيا- (صور وفيديو)

7 - فبراير - 2025

2

“القدس العربي”: احتشد آلاف الأشخاص، مساء الجمعة، في مظاهرة ضخمة بمدينة فيتوريا شمال إسبانيا ضد فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة الذي يلعب ضد فريق باسكونيا الباسكي.

وطالب المتظاهرون بتعليق مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين باسكونيا ومكابي تل أبيب.

ورغم الأمطار الشديدة هتف المحتجون ضد إسرائيل ورددوا هتافات أخرى لمساندة الشعب الفلسطيني.

  1. يقول عادل_ألميريا:
    فبراير 7, 2025 الساعة 9:45 م

    نعم إنهم أحرار إسبانيا …..يا سادة

  2. يقول E Amar:
    فبراير 8, 2025 الساعة 4:33 م

    كل الاحترام والتقدير والحب ☝️💚🇵🇸

