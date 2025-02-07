رغم الأمطار الشديدة والبرد القارس.. مظاهرة حاشدة ضد فريق “مكابي تل أبيب” لكرة السلة شمال إسبانيا- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: احتشد آلاف الأشخاص، مساء الجمعة، في مظاهرة ضخمة بمدينة فيتوريا شمال إسبانيا ضد فريق مكابي تل أبيب لكرة السلة الذي يلعب ضد فريق باسكونيا الباسكي.

وطالب المتظاهرون بتعليق مباراة الدوري الأوروبي لكرة السلة بين باسكونيا ومكابي تل أبيب.

ورغم الأمطار الشديدة هتف المحتجون ضد إسرائيل ورددوا هتافات أخرى لمساندة الشعب الفلسطيني.

👉 Convocados por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna cientos de personas se manifiestan a estas horas en Vitoria -Gasteiz contra el “lavado de cara” que supone el partido de baloncesto que enfrentará al Maccabi con el Baskonia. pic.twitter.com/GAQrumuZFC — Radio Vitoria (@radio_vitoria) February 7, 2025