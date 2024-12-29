رغم الإبادة بشمال غزة.. إسرائيل ترصد إطلاق 5 صواريخ تجاه سديروت

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع جنوبي البلاد.

وقال الجيش في بيان: “أطلق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة، نحو منطقة (محاذية للقطاع)”.

وادعى أنه “اعترض 3 منها، وسقط الآخران في منطقة مفتوحة من سديروت (جنوب)”.

ولم يتحدث بيان الجيش عن وقوع إصابات أو أضرار جراء اعتراض الصواريخ.

من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت العبرية (خاصة) أن الصواريخ أطلقت من منطقة بيت حانون، شمال شرقي قطاع غزة.

وحتى الساعة 15:25 (ت.غ) لم تعقب أي من الفصائل الفلسطينية في غزة على بيان الجيش الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تواجد الجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية لقطاع غزة منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه أعلن، ولليوم الثالث على التوالي، عن رصد إطلاق صواريخ من شمال القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية له.

(الأناضول)