رغم الإبادة بشمال غزة.. إسرائيل ترصد إطلاق 5 صواريخ تجاه سديروت

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه رصد إطلاق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة باتجاه مستوطنات محاذية للقطاع جنوبي البلاد.
وقال الجيش في بيان: “أطلق 5 صواريخ من شمال قطاع غزة، نحو منطقة (محاذية للقطاع)”.
وادعى أنه “اعترض 3 منها، وسقط الآخران في منطقة مفتوحة من سديروت (جنوب)”.
ولم يتحدث بيان الجيش عن وقوع إصابات أو أضرار جراء اعتراض الصواريخ.
من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت العبرية (خاصة) أن الصواريخ أطلقت من منطقة بيت حانون، شمال شرقي قطاع غزة.
وحتى الساعة 15:25 (ت.غ) لم تعقب أي من الفصائل الفلسطينية في غزة على بيان الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من تواجد الجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية لقطاع غزة منذ ثلاثة أشهر، إلا أنه أعلن، ولليوم الثالث على التوالي، عن رصد إطلاق صواريخ من شمال القطاع باتجاه المستوطنات المحاذية له.
(الأناضول)
بشائر النصر لأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة تلوح في الأفق ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق ✌️🇵🇸😃💪🚀💣🐒🔥
ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار غزة من القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم وألوية صلاح الدين والمجاهدين والشهيد عمر القاسم والعامودي في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان والله ناصركم وهازم عدوكم المحتل الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒💣🔥
الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين الأسود والفهود الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒💣🚀