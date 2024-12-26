رغم الانتقادات.. محمد صلاح يواصل الاحتفال بـ”الكريسماس” مع عائلته- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

احتفل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مع عائلته، بعيد الميلاد “الكريسماس”.

ونشر صلاح في حسابه على موقع إكس، أمس الأربعاء، صورة يظهر فيها مع زوجته وابنتيه “مكة” و”كيان” وجميعهم يرتدون ملابس نوم متطابقة أمام شجرة عيد الميلاد.

وحصدت الصورة أكثر من 86 مليون مشاهدة، وأكثر من 42 ألف تعليق، ومعها انتقادات عديدة للنجم المصري.

ووفقا لما ذكره موقع “givemesport” فإنه على الرغم من أن هذه البادرة غالبا ما تثير انتقادات من بعض الأطراف، إلا أن صلاح يراها علامة على الاحترام.

وأضاف التقرير: “مع اقترابه من عامه الثامن، وربما الأخير مع ليفربول، يواصل صلاح وزوجته ماغي تربية ابنتيهما مكة (10 سنوات) وكيان (4 سنوات) في بلد يغلب عليه الطابع المسيحي، ومع نشأة ابنتيه وسط أجواء احتفالات عيد الميلاد في إنكلترا، يحرص صلاح على أن تعيشا هذه التجربة وتستمتعا بها، مع تنمية تقديرهما للأديان الأخرى”.

أوضح التقرير: “في حين أن المسلمين لا يحتفلون بعيد الميلاد، إلا أن البعض يختار المشاركة بشكل تقليدي في احتفالات الكريسماس كل عام، وتحصد مشاركة عائلة صلاح مئات الآلاف من التعليقات، تكون مزيجا من الثناء والهجوم، ويشيد الكثيرون على احترامه للبلد التي يتواجد بها والسماح لأطفاله بالاحتفال إلى جانب أصدقائهم، بينما يفسر البعض الآخر ذلك على أنه ابتعاد عن مبادئه الدينية”.

يأتي ذلك عشية مباراة ليفربول وليستر سيتي، مساء اليوم في المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي.

ويتطلع ليفربول لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب المسابقة، حيث يتربع على القمة برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، علما بأن الفريق الأحمر مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع جاره اللدود إيفرتون.

ويخوض ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه المثير 6 / 3 على مضيفه توتنهام هوتسبير في مباراته الأخيرة بالبطولة يوم الأحد الماضي، حيث استعاد من خلاله فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد وفولهام.

وبعدما أحرز هدفين وصنع مثلهما أمام توتنهام، يأمل محمد صلاح في مواصلة إبداعه خلال موسمه المذهل مع ليفربول، عندما يواجه ليستر سيتي، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 14 نقطة.

ويتصدر الفرعون المصري ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي خلال الموسم الحالي برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بلقب الهداف في الموسمين الماضيين، وتحديدا منذ انضمامه للفريق السماوي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

كما يتواجد صلاح على صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، بعدما قدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، متفوقا بفارق تمريرة واحدة على بوكايو ساكا، نجم أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وأصبح صلاح أول لاعب يحرز هدفين أو أكثر ويقدم تمريرتين حاسمتين أو أكثر في مباراة بالدوري الإنكليزي منذ مساهماته الأربع ضد مانشستر يونايتد في مارس/ آذار 2023.

وعقب تسجيله هدفين في توتنهام، تقدم صلاح للمركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 229 هدفا بقميص الفريق بمختلف المسابقات، متجاوزا اللاعب الراحل بيلي ليدل، الذي أحرز 228 هدفا.

وبات أول لاعب في تاريخ البطولة المرموقة يصل إلى 10 أهداف أو أكثر، و10 تمريرات حاسمة على الأقل في موسم واحد، قبل أعياد الميلاد، وذلك عقب وصوله إلى 26 مساهمة بواقع 15 هدفا و11 تمريرة حاسمة في المسابقة حتى الآن.

ويستعد صلاح، الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، لخوض مباراته الـ12 ضد ليستر سيتي، علما بأنه أحرز 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى في مبارياته الـ11 السابقة أمام الفريق الملقب بـ(الثعالب).