رغم الانفصال.. روبي تنعى طليقها المخرج سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: في لحظة إنسانية لافتة، نعت الفنانة المصرية روبي طليقها المخرج سامح عبد العزيز، الذي توفي فجر الخميس بعد أزمة صحية مفاجئة، بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، رغم مرور سنوات على انفصالهما.

وكتبت روبي: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون… اللهم ارحمه واغفر له، واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد”، مرفقة الدعاء بصورة للمخرج الراحل.

وشيّع جثمان عبد العزيز، عصر الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وظهرت روبي في الصفوف الأولى للجنازة، وقد بدت عليها ملامح الحزن والانهيار، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمخرجين.

وكانت روبي قد ارتبطت بسامح عبد العزيز، في زواج استمر عدة سنوات، وأثمر عن ابنتهما الوحيدة “طيبة”، قبل أن ينفصلا لاحقًا بعد علاقة شابها التوتر والخلافات، لكنها بقيت توصف، في تصريحات سابقة لهما، بـ”العلاقة الودية المليئة بالتقدير والدعم المتبادل”.

ورغم الانفصال، كانت روبي تواظب على دعم عبد العزيز في أزماته، ووصفته في أحد لقاءاتها السابقة بأنه “طيب ونقي زي الأطفال، وإحنا شبه العيال الصغيرة بنحب بعض وبنتخانق على طول”.

الوداع الأخير.. روبي تشارك في جنازة طليقها المخرج سامح عبد العزيز#تليجراف_مصر pic.twitter.com/s0F3JOi2pv — Egypt Telegraph – تليجراف مصر (@EgyptTelegraph) July 10, 2025

وقد أثارت كلمات روبي وتعاطفها مع رحيله تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبر كثيرون موقفها تعبيرًا صادقًا عن الوفاء الإنساني، يتجاوز خلافات الماضي ويؤكد على قوة الروابط العائلية رغم الانفصال.

يُذكر أن الراحل سامح عبد العزيز من أبرز مخرجي السينما والدراما في مصر خلال العقدين الماضيين، وقدم أعمالًا جماهيرية بارزة مثل “كباريه” و”الفرح” و”رمضان كريم”، وكان آخر أعماله فيلم “الدشاش” ومسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي عُرض في رمضان 2025.

روبي تصل مسجد الشرطة لصلاة الجنازة على زوجها السابق المخرج سامح عبد العزيز … والد ابنتها الوحيدة💔 pic.twitter.com/sNVIdPmQuO — FilFan.com (@FilFan) July 10, 2025

(وكالات)