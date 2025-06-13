رغم التصعيد مع إيران.. إسرائيل تواصل مجازرها في غزة

غزة- “القدس العربي”: رغم مشاركة غالبية الطائرات الحربية المتطورة في الهجمات التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، لم تتوقف الغارات الدامية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، حيث سقط عشرات الضحايا في سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق عدة، من بينها مواقع ينتظر فيها المواطنون مساعدات غذائية.

تواصلت الهجمات العنيفة على شمال قطاع غزة حيث استشهد مواطن وأُصيب آخرون جراء إطلاق النار على مجموعة من المنتظرين لتسلم المساعدات شمال غرب القطاع. كما استشهد آخر في قصف استهدف مواطنين قرب الجامع العمري في جباليا البلد، وسقط شهيد آخر عند مفترق حلاوة في المنطقة ذاتها.

يا عالم يا مسلمين، الناس بالشوارع!

نزوح وقهر وجوع وفقر…

وين يروحوا بعد إخلاء مركز زينب الوزير آخر مركز إيواء في مدينة جباليا البلد – شمال غزة؟

أكثر من 10,000 نازح تركوا المكان تحت التهديد وتحت النار… pic.twitter.com/0i6Beq3oCR — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) June 12, 2025

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدة جباليا، كما طالت الغارات والقصف المدفعي مناطق في بيت حانون وبيت لاهيا. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجّرت مجددا منازل سكنية شرق جباليا.

وفي مدينة غزة، استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون إثر استهداف مجموعة من السكان في شارع الشعف بحي التفاح شرق المدينة. ووفق مصادر طبية، نقلت الطواقم جثامين ثلاثة شهداء و10 جرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد قصف استهدف حشودا كانت تنتظر وصول شاحنات مساعدات إنسانية قرب شارع الرشيد الساحلي، ومحيط منطقة “محور نتساريم”، جنوب المدينة.

كما استُهدف حي الشجاعية شرق غزة بقصف مدفعي، في حين أطلقت آليات الاحتلال والطائرات المسيّرة والمروحية النار على مناطق التوغل شرق المدينة.

في وسط القطاع، استشهد تسعة مواطنين وأُصيب آخرون في قصف جوي استهدف مجموعة من السكان شرق منطقة المطاحن جنوب مدينة دير البلح. كما استشهد أربعة مواطنين وأُصيب آخرون قرب جسر وادي غزة بعد إطلاق النار على منتظرين لتوزيع المساعدات في “محور نتساريم” من الجهة الجنوبية، في حادثة تتكرر منذ أيام، وتسفر في كل مرة عن سقوط ضحايا.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلاً في منطقة بلوك 2 بمخيم النصيرات، كما تعرضت الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، والجهتان الشمالية والشرقية من مخيم البريج، لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

في مدينة خان يونس جنوب القطاع، استمرت الهجمات الإسرائيلية العنيفة، وواصلت قوات الاحتلال تمدد توغلها البري بعد إصدارها إنذارات جديدة بتهجير السكان قسرا.

نزوح وتجويع ونسف مربعات كاملة بخانيونس 💔 مشاهد نزوح عدد كبير من أهالي مدينة خانيونس من منطقة مجمع ناصر ومنطقة الظهرة وسط خانيونس إلى غرب خانيونس المواصي بعد تهديد الجيش بعملية عسكرية في وسط خانيونس . pic.twitter.com/3e68WjVdHi — عبدالله العطار abdallah alattar (@abdallahatar) June 13, 2025

وقد استشهد مواطنان وأُصيب آخرون في قصف استهدف خيمة تأوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غرب المدينة. كما أعلنت مصادر طبية عن سقوط شهداء وجرحى برصاص مسيّرة إسرائيلية أثناء وجودهم في شارع رقم 5 شمالي المدينة، بينما قُتل ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة وابنتها، في قصف على بلدة عبسان.

وتم انتشال جثمان شهيد من منطقة جورة اللوت جنوب المدينة، بعد فقدانه لثلاثة أيام. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف منطقة السطر الغربي، كما طال القصف أبراج مدينة حمد السكنية شمال المدينة.

وشن الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية غارات على بلدات شرقي المدينة، بالإضافة إلى قصف مناطق بطن السمين وقيزان رشوان، الواقعة جنوب خان يونس، والتي تشهد هجوما بريا متواصلاً.

واستهدفت المدفعية أيضا منطقتي معن والسطر الشرقي، كما وردت بلاغات عن تفجير مبانٍ جديدة شرق وشمال المدينة، بالإضافة إلى عمليات نسف في منطقة الكتيبة وسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد وجهت تهديدات شديدة لسكان جنوب وغرب خان يونس، مطالبةً إياهم بمغادرة مناطقهم. وتوجد هذه المناطق على مقربة من مستشفى ناصر، وهو المشفى الرسمي الوحيد الذي لا يزال يعمل في جنوب القطاع بعد توقف مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.

90% من خانيونس أصبحت منطقة نسف وعمليات وقتل.. هذه آخر خريطة نشرها الاحتلال قبل ساعتين. لم يتبق لأهل خانيونس ورفح سوى شاطئ البحر.. يأتي هذا في ظل انقطاع الانترنت عن غزة، العدو يرمي بنا للبحر دون ضجيج. كونوا صوت غزة.. تحدثوا عنها ولا تتوقفوا pic.twitter.com/xdmicrijZ8 — mohammed haniya (@mohammedhaniya) June 12, 2025

وفي مدينة رفح، استهدفت قوات الاحتلال مجددا طالبي المساعدات الغذائية قرب مركز توزيع تديره شركة أمريكية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين. كما سُمع إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة، دون معرفة المواقع المستهدفة بدقة، بسبب انقطاع الأخبار عن المدينة التي تخضع لاحتلال كامل.

تدهورت الأوضاع الإنسانية في غزة بشكل كبير، بسبب استمرار الهجمات والحصار المشدد. وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال يتعمد إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة عبر استهداف المناطق السكنية المحيطة به وإجبار السكان على الإخلاء.

المئات من مرضى الفشل الكلوي في خطر بعد تهديد الاحتلال باقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/itX2KSNDRe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 12, 2025

وأكدت الوزارة أن المجمع هو المرفق الوحيد في المحافظة الجنوبية الذي يقدّم خدمات تخصصية كغسيل الكلى، والحضانات، والعناية المركزة، والعمليات الجراحية، وأن توقفه يعني وفاة مئات المرضى ووقوع كارثة إنسانية.

ووجّهت الوزارة نداء عاجلا إلى الجهات المعنية للتدخل الفوري لحماية المؤسسات الصحية وضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان.