رغم التضييق والعقوبات.. هتافات فلسطين تنتصر في ملاعب أوروبا

الرباط: في ظاهرة متصاعدة، أصبحت الملاعب الأوروبية، في الآونة الأخيرة، مسرحًا كبيرًا لدعم القضية الفلسطينية العادلة، رغم التضييقات والعقوبات التي تفرضها السلطات والاتحادات الرياضية.

إذ يرفع المشجعون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بالحرية لها، ويهتفون تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرّض لإبادة جماعية يرتكبها الجيش الإسرائيلي؛ ما يعكس موجة تضامنية غير مسبوقة مع القضية الفلسطينية داخل ملاعب القارة العجوز.

ورغم محاولات قمع هذه المظاهر التضامنية مع غزة وفلسطين في الملاعب الأوروبية، بما في ذلك منع العلم الفلسطيني في بعض المباريات، وتغريم الأندية، لم يهدأ هدير الجماهير الداعمة، حيث تتواصل هتافاتهم ورفع شعاراتهم المساندة.

ففي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، رفع مشجعو نادي “سلتيك” الأسكتلندي الأعلام الفلسطينية خلال مباراتهم مع نادي آر بي لايبزيغ الألماني، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويعكس ذلك الموقف الثابت المعروف لهذا الفريق في دعم فلسطين، في وقت يزداد فيه الزخم الجماهيري الأوروبي ضد ممارسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وفي 6 نوفمبر، رفع مشجعو فريق باريس سان جيرمان، خلال مباراتهم مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب “حديقة الأمراء” في باريس، بالبطولة ذاتها، لوحة ضخمة عليها عبارة “الحرية لفلسطين” مع رسومات لقبة الصخرة ولطفلين فلسطيني ولبناني يواجهان الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

هذا العمل التضامني مع غزة ولبنان أثار غضب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي وصف اللوحات بأنها “غير مقبولة”، ملوّحًا بفرض عقوبات على باريس سان جيرمان.

وفي 7 نوفمبر، أثارت أعمال شغب فجّرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضد العرب والفلسطينيين، خلال مباراتهم ببطولة الدوري الأوروبي مع فريق أياكس الهولندي في أمستردام، غضبًا واسعًا من الجماهير الأوروبية، وأعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الشعبي بأوروبا.

علي زبير، الحقوقي المغربي المقيم بألمانيا، يرى أن الدعم الجماهيري لغزة وفلسطين ولبنان في الملاعب الأوروبية “يعكس وعيًا متناميًا بالقضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

يعتبر زبير، وهو رئيس “المرصد الأوروبي المغربي للهجرة”، أن هذا الدعم “يأتي نتيجة لعجز المجتمع الدولي عن وقف مسلسل قتل إسرائيل للأطفال والنساء في غزة”.

