رغم الحرب.. سودانيون يتشبثون بـ”زفة المولد النبوي”: افتقدنا المفرقعات والألعاب النارية- (فيديوهات)

رغم ظروف الحرب وحالة النزوح المستمرة، حرص سودانيون على إقامة “زفة المولد النبوي”، والمحافظة على العادة السنوية بنصب الخيام ورفع الرايات الملونة في ساحات وميادين داخل المدن البعيدة عن القتال الراهن.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” حرباً خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلاً عمّا يزيد عن 5 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب الأمم المتحدة.

و”زفة المولد النبوي” من التقاليد المتجذرة في السودان، و تصحبها موسيقى القوات المسلحة والشرطة وطبول الطرق الصوفية، احتفالاً بذكرى المولد النبوي، التي توافق هذا العام الأربعاء 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومع مطلع شهر ربيع الأول من كل عام، تنطلق يومياً مواكب “الزفة” من الميادين العامة عقب صلاة العصر، مصحوبة بموسيقى وطبول شعبية، حتى تستقر في أماكن مخصصة للاحتفاء بالمناسبة الدينية.

وتتخلل “الزفة” أناشيد دينية وأهازيج صوفية على إيقاعات طبول ودفوف ومنها “النوبة”، وهي آلة إيقاعية شعبية، فيما تنشد الفرق الصوفية مدائح نبوية يتمايل على إيقاعاتها المريدون.

🔵 مشاهد من الطريق

شمبات بحري : زفة المولد بالخرطوم بحري شمبات اليوم الجمعة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف والتي انطلقت من زاويه الشيخ احمد جابر بشمبات الحله و طافت جميع فرقان شمبات الحله

اللهم صلي و سلم على سيدنا و حبيبنا محمد❤️.. pic.twitter.com/vr5ac9mZLn — درويش ®️ (@Derwish249) September 15, 2023

قصف ورصاص متطاير

وذكرى “المولد النبوي” تشكل فرصة كبيرة للقاء العائلات والأصدقاء والترويح عن النفس، وتناول الحلويات ونسيان الهموم ورهق الحياة اليومية.

المواطن عبد الباسط يوسف قال لـ “الأناضول” إن الحرب حرمت آلاف السودانيين داخل العاصمة الخرطوم من نصب الخيام وتناول الحلويات؛ بعد إغلاق مصانع الحلويات بسبب القتال المستمر.

وتابع: “حصرنا الاحتفالات في ميدان صغير داخل الحي بمدينة أم درمان (غربي الخرطوم)؛ خوفاً من الرصاص المتطاير والقصف العشوائي”.

يوسف أضاف أن “زفة المولد بالنسبة إلينا فسحة للأمل والراحة النفسية والصلاة على النبي الكريم، لذلك حرصنا على إحيائها رغم الظروف الاقتصادية”.

ويتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

طقوس وعادات جميلة

وفي ولايات السودان الأخرى الآمنة، شارك المئات في احتفالات المولد النبوي عبر طقوس وعادات مختلفة ابتهاجاً وفرحاً بالذكرى الشريفة.

وقال عبد الفتاح الطيب إن “زفة المولد” في عطبرة (شمال)، انطلقت في المدينة مع تحوطات أمنية كبيرة فرضتها شرطة ولاية نهر النيل لتأمين الاحتفالات ومحاصرة أي انفلات أمني.

الطيب أوضح أن “مجموعة كبيرة احتفلت بزفة المولد النبوي، وتناولت الحلويات والشاي، في طقوس دينية جميلة”.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في السودان صوراً ومقاطع فيديو تظهر مشاركة المئات في احتفالات ومواكب لطرق صوفية في عدد من ولايات البلاد المترامية الأطراف.

رغم ظروف الحرب، حرص السودانيون على الخروج في مراسم "زفة المولد" في ولايات ومناطق عديدة من البلاد هذا العام، وبطقوس وعادات مختلفة، جراء الظروف الاستثنائية. وتعد زفة المولد من العادات المتجذرة في السودان، إذ تبدأ قبل أسابيع من ذكرى المولد النبوي، التي تحل في الـ12 من ربيع الأول من… pic.twitter.com/3qInw7Yeyr — الجزيرة ثقافة (@AJA_culture) September 18, 2023

مقار الطرق الصوفية

وفي مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة (وسط)، قررت السلطات اقتصار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي داخل مقار الطرق الصوفية.

بينما قررت سلطات مدينة سنار (جنوب شرق) عدم إقامة احتفالات هذا العام؛ بسبب “الظروف الأمنية والاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

أما في مدينة ربك، حاضرة ولاية النيل الأبيض (جنوب)، فانطلق المحتفلون من أمام المساجد وطافوا على الشوارع الرئيسية، وصولاً إلى ساحة المولد النبوي وسط المدينة.

وقال أحمد عيسى لـ “الأناضول” إن “الاحتفالات انطلقت بأريحية من أمام المساجد، في أجواء روحانية جميلة، واحتفلنا بالمولد النبوي الشريف رغم مآسي الحرب والنزوح”.

عيسى أردف: “افتقدنا المفرقعات والألعاب النارية خلال احتفالات المولد النبوي، بسبب ظروف الحرب التي أدخلت الهلع في نفوس المواطنين”.

وبين البرهان وحميدتي خلافات عديدة كان أبرزها بشأن المدى الزمني لتنفيذ مقترح بدمج قوات “الدعم السريع” في الجيش، وهو بند رئيس في اتفاق مأمول لإعادة السلطة في المرحلة الانتقالية إلى المدنيين.

وحين كان متحالفاً مع حميدتي، فرض البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين، وهو ما اعتبره الرافضون “انقلاباً عسكرياً”، بينما قال البرهان إنه “تصحيح لمسار المرحلة الانتقالية”، متعهداً بإعادة السلطة إلى المدنيين.

(الأناضول)