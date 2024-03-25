رغم الحرب.. مسيحيو غزة يقيمون قداسا احتفالا بـ”أحد الشعانين”- (صور)

غزة: رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أقام المسيحيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأحد، قداسا خاصا بمناسبة “أحد الشعانين”.

وتجمّعت العديد من الأسر المسيحية من بينهم أطفال، في كنيسة العائلة المقدسة، في مدينة غزة، لأداء القدّاس.

خلال القداس، لوح المسيحيون بسعف النخيل، وتمنوا أن تنتهي الحرب في قطاع غزة وليعم الأمن والسلام والاستقرار.

وتعرضت الكنيسة لأضرار جراء الاستهدافات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيطها.

وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 كنائس خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

و”أحد الشعانين” هو الأحد الأخير قبل عيد الفصح، حيث يحيي فيه المسيحيون، ذكرى “دخول السيد المسيح عيسى عليه السلام إلى مدينة القدس”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)