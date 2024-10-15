رغم الحصار والإبادة.. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة

القدس المحتلة: جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، التحريض على عدم إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مؤكداً معارضته صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، وزعم أن قطع الوقود عن “حماس” كان كفيلا بإعادتهم منذ زمن.

وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “لست من أنصار الصفقات، لو أوقفنا الوقود عن حركة حماس لكنا أعدنا المختطفين منذ زمن”.

وأضاف: “بما أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) قد استمع إلى نصائحي عدة مرات في الأشهر الأخيرة، آمل أن يستمع إلى هذه أيضاً”.

وسبق أن أعلن بن غفير مرارا رفضه التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وهدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب الحكومة في حال التوصل إلى اتفاق، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكري، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة.

وبعد ادعاءات عن وقف الهجمات الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية، قال بن غفير: “لا علم له بقرار نتنياهو وقف الهجمات الجوية على بيروت”.

ومنذ 5 أيام، لم تنفذ إسرائيل أي هجوم جوي على العاصمة اللبنانية بعد قصف مكثف خلال الأسابيع الأخيرة.

وتزعم وسائل إعلام إسرائيلية أن الوقف جاء بطلب من الرئيس الأمريكي جو بادين خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الحرب، تفرض إسرائيل “حصارا كاملا” على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري في الجنوب.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان عن ألف و542 شهيدا و4 آلاف و555 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد لبيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)