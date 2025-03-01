منوعات | أبيض و أسود

رغم الدمار والإبادة.. غزيون يحتفلون بقدوم شهر رمضان- (صور)

1 - مارس - 2025

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 1, 2025 الساعة 2:38 م

    كان الله في عون الشعب الفلسطيني الأعزل المحاصر في غزة العزة و الضفة من عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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