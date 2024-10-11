رغم الفوز العريض على توغو.. مدرب الجزائر: علينا تصحيح العديد من الأشياء

الجزائر: أظهر فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، تواضعا كبيرا وأكد أن فريقه مطالب بتحسين العديد من الأشياء رغم فوزه العريض (1-5) على ضيفه منتخب توغو مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة: “سعيد لأننا فزنا بالمباراة وأشكر اللاعبين. دخلنا جيدا في المباراة وسيّرناها بشكل جيد، كانت لنا 12 أو 13 تسديدة على مرمى المنافس. صعبنا المهمة على أنفسنا، دفاعيا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وتلقينا هدفا ساذجا”.

وأضاف: “استحقينا هدف التعادل، وكان بإمكاننا تسجيل هدف آخر. لكن على العموم كنا ساذجين بعض الشيء في الشوط الأول، ولم نعرف تسيير الصراعات الفردية، تركنا المساحات والحرية للاعبي المنافس”.

وتابع: “في الشوط الثاني صححنا بعض الأمور ورفعنا من نسق اللعب، وهو ما مكننا من تسجيل الكثير من الأهداف (4). منتخب توغو، فريق جيد وحاول خلق بعض الصعوبات ووضعنا في مواقف صعبة. أكرر أن هذا النوع من المباريات يحتاج إلى 26 لاعبا”.

ورغم الفوز العريض، إلا أن بيتكوفيتش، اعترف بأن هناك العديد من الأشياء وجب تصحيحها ويتعين العمل عليها، في إشارة واضحة إلى خط الدفاع ووسط الميدان.

وأشار إلى أن المنتخب الجزائري يملك حاليا الشخصية والإمكانيات للتطور مستقبلا، لكنه بالمقابل شدد على ضرورة أن يكون الإعداد الذهني في أعلى مستوى.

وفي رده على سؤال حول عدم استدعاء فارش شايبي، لاعب نادي فرانكفورت الألماني، رد بيتكوفيتش بالقول: “إنه لاعب ( لم يذكره بالاسم) قد يكون مهما للمنتخب الوطني لكن حاليا اخترت الأفضل”، مشيدا في نفس الوقت بالمستويات التي يقدمها سعيد بن رحمة، مهاجم ليون الفرنسي.

(د ب أ)