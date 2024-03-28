رغم القطيعة مع المغرب.. الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة

الرباط- “القدس العربي”:
عيّنت الجزائر قنصلين جديدين لها في مدينتين مغربيتين، ويتعلق الأمر بتعيين هشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام جزائرية.
وجاء هذا التعيين في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم.
ومنذ أن أعلنت الجزائر من طرف واحد، سنة 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وفي ظل غياب السفير الجزائري عن الرباط، أصبحت قنصليتها في الدار البيضاء هو ممثليتها الدبلوماسية الرئيسية. كما أن تغييرها لقنصليها في الدار البيضاء ووجدة يأتي بعد ملف نزع أملاكها الدبلوماسية في الرباط، وهو ما يعطي لهذه التغييرات أكثر من قراءة، خاصة أنها تأتي مع إعلان الجزائر عن انتخابات رئاسية مبكرة في أيلول/ سبتمبر قبل 3 أشهر من موعدها المحدد؛ كما كتبت صحيفة “الأيام 24” المغربية.
وكانت العلاقات بين البلدين -المقطوعة أصلا- قد شهدت توترا خلال الأيام الأخيرة، بعدما أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، لكن مصادر مغربية ردت على ذلك بالقول إن خارجية الرباط تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة المغربية.
ويعود الصراع بين الجزائر والمغرب إلى ستة عقود، حيث نشبت “حرب الرمال” بين البلدين في تشرين الأول/ أكتوبر 1963؛ بسبب مشكلات حدودية. واستمرت الحرب أياماً معدودة قبل أن تتوقف نتيجة وساطة بادرت بها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية.
وزاد نزاع الصحراء من حدة المشكلات بين البلدين الجارين، خاصة بعد تنظيم المغرب لما أطلق عليه “المسيرة الخضراء” سنة 1975، لتحرير الأقاليم الصحراوية من الاستعمار الإسباني. وبلغ الصراع ذروته بعد تفجيرات شهدها أحد الفنادق في مراكش سنة 1994، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى مسلحين جزائريين؛ ما دعا الرباط لفرض التأشيرة على جيرانها، وردّت عليه الجزائر بإغلاق الحدود البرية مع المغرب.
وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب/ أغسطس 2021، متهمة الرباط بـ“أعمال عدائية”، وهو قرار اعتبرته المملكة “غير مبرر إطلاقاً”. وأوقفت الجزائر تدفق الغاز عبر أنابيب إلى إسبانيا كانت تمر بالأراضي المغربية. وفي وقت لاحق، مُنعت الطائرات المغربية من عبور المجال الجوي الجزائري.
وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين وسط تراشق إعلامي وحرب كلامية، لدرجة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، صرح بأن القطيعة بين البلدين “وصلت إلى نقطة اللاعودة”، وبلغ التوتر حدته بعد إعلان الرباط استئناف علاقاتها مع إسرائيل في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
شعرة معاوية لخدمة المقيمين خير من القطيعة النهائية وإن كان الأصل هو التواصل الدائم بدون أدنى حواجز بل وفتح الحدود بين البلدين وتطوير التعاون على الحدود وداخلها ..
الجزائري في المغرب يحتاج الى فتح الحدود .من غير المعقول ان الجزائري في وجدة كي يرى أهله في تلمسان على بعد 50 كم عليه أن يقل الطائرة الى الرباط ثم تونس ثم العاصمة ثم تلمسان
نتمنى و بكل صراحة ان يكون هذا التعيين بادرة لطي الماضي و العودة إلى الأخوة الحقيقية بين الجزائريين و المغاربة. ليس من المعقول بتاتا ان يزور جزائري مقيم بوجدة أهله في الجزائر بعد أخذ الطائرة من وجدة إلى الدار البيضاء ثم تونس و منها إلى أهله بالجزائر في الوقت الذي تفصله عن أهله برا انطلاقا من وجدة الا أربعين كيلومتر.
على ما أظن والله أعلم السبب هو الحد الأدنى للأجور في المغرب هو 500 دولار وفي الجزائر 120 دولار لهذا يريدون الهجرة إلى المغرب
لم اسمع بحراڨ جزائري في المغرب على العكس اما الحد الادنى في الاجور فلان معضم المواد الاساسية في الجزائر مدعمة من الدولة
الحد الأدنى للأجور بالمغرب 3120درهم بالخام ما يعني 2450درهم صافي، مايعدل 245دولار،علما أن الأسعار المواد الأساسية قيمتها 4 مرات بالجوار أما الطاقة فثمنها 7أضعاف مقارنة بالجوار، ولا نتكلم عن السكن والكراء الذي يوزع بعدة صيغ منها المجانية ومنها المدعمة، تحياتي.
مجرد تصحيح.
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الحد الأدنى من الأجور في دول العالم معفي من الضارائب..
ليست هناك قطيعة بين المغرب “الشعب” و الجزائر “الشعب”.
حق الرد على تعليق سابق . ابن الوليد تحية رمضانية – وابدأ من حيث توقفت . قوله تعالى …” ولا تبخسوا الناس اشياءهم ..” ومنه اطلب منك الرجوع الى تدخلات ممثل الجزائر فتجده يتدخل باسم المجموعة العربية التي زكته رغم نشوز دولتين . هذه واحدة . اسأك وكن صادقا مع نفسك ومنسجما مع ضميرك. الآ تجد في خطاب السيد بن جامع قوة في لغة الخطاب لم يعتد عليها مجلس الامن سماها وزير خارجية امريكا بالازعاج. وبكلمات صريحة معبرة و مشحونة بمعانات الغاوين فيها نوع من التحدي والخشونة اتجاه المعتدي وتسمية الاشياء بمسمياتها. وخصوص ان الصورة تبين وضعية جلوسه الى جانب ممثلة دركي العالم..؟ التجارة بالقية . تجارة مربحة . ومادام انك استشهدت بالاية الكريمة. أليست الكلمة صدقة ( واليوم هي بمثابة صاروخ عابر للقارات ) عد الى تاريخ البشرية تجد بسبب كلمة اندلعت حروب . ولماذا التفاوض الآن . هل هو بلغة السلاح .؟
سبق ةأن أجبتك عن نفس التعليق في مقال سابق.. بلغة بسيطة.. وطرح سلس غير معقد..
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وكتبت لك أنني لا أبخس عمل الجزائر.. وبإمكانك إعادة قراءة تعليقاتي كلها..
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لكن هناك فارق في المقاربة.. وهو أنني لا أبخس عمل دول أخرى.. وقلت لك أن هذا
ما لا بروق للبعض.. ومن هذا الباب فلا يوجد سبب لمعاتبتي.. وصح رمضانك..
هذا التعيين لا علاقة له بما يجري بين البلدين فهو أمر عادي يهم مصالح الجزائريين ولا علاقة له بالديبلوماسية لا بالتوتر ولا بالانفراج وابسط الناس يعلم بان القنصليات هي مجرد مكاتب ادارية لرعاية مصالح المواطنين وتذكرون كيف تم طرد القنصل المغربي بوهران من الجزائر في مثل هذا الشهر منذ ثلاث سنوات عندما صرح بغبا ء فائق باننا في بلد عدو مخاطبا مواطنيه في الشارع المطالبين بعودتهم الى المغرب اثناء وبا ءكورونا ولم يؤثر ذلك على المعاملة بالمثل من طرف المروك…
تغيير قنصل أو إثنين لا يعني شيئا في اق نزاع مغاربي معقد، عمر نصف قرن وربما سيدوم لزمن طويل آخر.
نهاية تاريخ بأكمله من زمن الحرب الباردة، لن يتحقق إلا بالإقتناع النهائي بعدم جدوى الإستمرار في دعم إنفصال، تأكد الجميع إستحالة تحققه في المملكة. زمن ولى دون أن يقنع مؤرخوه قادة يساريين من معسكر شرقي، بحقائق تاريخية خاصة بمجتمع المغرب وبتطوره كملتقى إنساني لسكان وقبائل من كل حدب وصوب.