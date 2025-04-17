رغم الميزانيات الضخمة وتقدم إعادة الإعمار… معاناة بعض المتضررين من الزلزال في المغرب لا تزال مستمرة

الرباط- «القدس العربي»: ما زالت معاناة بعض السكان المتضررين من الزلزال في المغرب مستمرة داخل الخيام، بفعل عواصف رعدية ورياح قوية ضربت المنطقة مؤخراً، حيث انتشرت صور وأشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت اقتلاع عدد من الخيام والأقسام المدرسية المؤقتة، قبل أن تزيد الأمطار القوية الوضع سوءاً وتفاقم من معاناتهم النفسية والاجتماعية خاصة منهم الأطفال والنساء والمسنين، بسبب البرد والأوحال والظروف المعيشية غير الملائمة.

محمد الديش، رئيس “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، أكد أن الوضع لا يزال على ما هو عليه بل ربما أسوأ، مؤكداً أن الحكومة عبر وزارة الداخلية لجأت إلى “الضغط على الأهالي القاطنة في الخيام، من أجل مغادرة خيامهم”، وفق المتحدث.

وأوضح ضمن تصريح لـ “القدس العربي”، أن هذا “الإجراء التّعسفي” جاء عقب الضغط الإعلامي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: “عوض اتخاذ إجراءات تعالج الوضع جذرياً، تم اللجوء إلى التهديد والإكراه على مغادرة الخيام البلاستيكية نحو المنازل المتضررة جزئياً، والتي كانت السلطات تمنع الأهالي من الاحتماء بها سابقاً”، واصفاً الوضع بـ “المُتخبّط”.

وبالعودة إلى الأرقام التي قدمتها الحكومة، كشفت “اللجنة الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، أن قيمة المساعدات المالية المقدمة للأسر بلغت 2.3 مليار درهم، وأكدت أن 33.636 أسرة أكملت عملية بناء وتأهيل منازلها المتضررة بشكل كلي أو جزئي. وأبرزت أن عدد المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 50 في المئة، بلغت 14.463 مسكناً. كما شملت الحلول الميدانية في المناطق ذات التضاريس الوعرة 4.633 مسكناً موجوداً في 12 قرية.

تعليقاً على الأرقام المقدمة، اعتبر رئيس “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، أن المبالغ المصرح بها “أرقام مُضخمة” وفق تقديره، مؤكداً أن المشكل ليس في التمويل، بل في “التخبط الكبير الذي يعانيه الملف على مستوى التدبير والحوكمة”.

“التّدبير الفوضوي” هو ما سارت إلى انتقادِه “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب”، رافضة ما اعتبرته “هدراً للمال العام وانتهازية وخروقات بالجملة من طرف جهات معينة”. كما نبّهت إلى جملة من الاختلالات، من بينها “نهج سياسة تكميم الأفواه وكيل التهم للمتضررين من الزلزال والتضييق عليهم واعتقال المناضلين منهم المبلغين عن هذه الاختلالات”.

وانتقد بلاغ الهيئة “غياب استجابة المصالح الحكومية مع الشكايات وتظلمات المواطنين المتضررين، والهروب إلى الأمام عبر تقديم إحصائيات مفبركة لا تمت للواقع بصلة”. وطالب بإيفاد لجان متخصصة ومحايدة للتقصي والتحقيق في كل الاختلالات التي شابت هذه العملية في مختلف المناطق والأقاليم المتضررة من الزلزال، وإنصاف المتضررين الذين تم إقصاؤهم من الدعم والوقوف على مختلف التجاوزات، واتخاذ الإجراءات والعقوبات الزجرية الضرورية في حق المتورطين في استغلال مأساة هؤلاء المواطنين.

وأكد الناشط المدني منتصر إثري قائلاً: “لن نتراجع ولن نتنازل عن حقّنا المشروع في التعويضات المخصصة لضحايا الزلزال. لقد فقدنا منازلنا بالكامل، وهناك من يُراهن على عامل الزمن لطيّ هذا الملف بدل من العمل على تسوية ملفات المتضررين المقصيين والمحرومين من الدعم، لكن نقولها بوضوح، لن نصمت؛ سنواصل نضالنا، ميدانيًّا وحقوقيًّا وقانونيًّا، من أجل انتزاع حقّنا في السكن مهما طال الزمن، ولو استغرق الأمر خمسين سنة مقبلة، ومهما بلغت التضحيات”.

إلى ذلك، قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، باتريشيا لومبارت كوساك، منذ يومين، بزيارة رسمية إلى منطقة الحوز “تعكس التزام الاتحاد الأوروبي إلى جانب المغرب من أجل دعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش المناطق المنكوبة”، وفق تقرير منشور على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وفي إطار برنامج الزيارة، التَقت السفيرة بعامل (محافظ) إقليم الحوز قبل أن تتوجه إلى قرية “أشبارو”، حيث التقت بنساء تعاونية نسج الزرابي، المستفيدات من برنامج لمحو الأمية تنفّذه مؤسسة الأطلس الكبير بدعم من الاتحاد الأوروبي.

كما شملت الزيارة قرية “تينمل”، حيث اطلعت السفيرة على تقنيات إعادة بناء المنازل بالاعتماد على العمارة التقليدية، وتوقفت السفيرة أيضًا عند مسجد “تينمل” التاريخي العائد إلى القرن الثاني عشر، والذي تضرر بشكل كبير جراء الزلزال، حيث تم دعم دراسة تشخيصية لأعمال ترميمه والمحافظة عليه من قبل الجمهورية الإيطالية.

إلى ذلك، قالت السفيرة باتريشيا لومبارت كوساك: “نؤكد مجددًا التزامنا الراسخ إلى جانب السلطات المغربية والمجتمع المدني من أجل دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق المتضررة”، وتابعت: “أعبّر عن إعجابي الكبير بحجم التعبئة والصمود الاستثنائي الذي أبانت عنه الأهالي وباقي الهيئات”.

ومنذ الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، سارع الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المغرب في إعادة إعمار المناطق المنكوبة، وقدّم دعماً مالياً بقيمة 2.4 مليار درهم (225 مليون يورو)، خُصص لإعادة تأهيل المساكن، وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم جهود الإنعاش الاقتصادي في المنطقة. كما يشمل هذا الدعم قرضاً مضموناً من الاتحاد الأوروبي تصل قيمته إلى مليار يورو، مُنح من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، ويُخصص لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية من مدارس ومستشفيات وطرق.