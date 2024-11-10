رغم تحذيرات دولية.. إسرائيل تقرر توسيع الغزو البري لجنوب لبنان

تل أبيب: وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأحد، على خطط لتوسيع الغزو البري لجنوبي لبنان، وذلك رغم تحذيرات دولية من تداعيات مثل هذه الخطوة، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن آلاف الجنود النظاميين والاحتياطيين سيشاركون في الخطط الجديدة.

وأوضحت أنها تشمل “توسيع المناورة البرية (الغزو) إلى مناطق جديدة في جنوب لبنان يعمل فيها حزب الله”.

وزعمت أن هذه الخطوة “تهدف إلى تعزيز الإنجازات العسكرية”.

الهيئة أضافت أن هذا التطور “يأتي في وقت حساس من المفاوضات حول وقف إطلاق النار مع لبنان”.

استشهاد ما لا يقل عن 23 لاجئ حرب في منزل واحد

استشهد 38 شخصا اليوم الأحد في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل الحصيلة الأكبر في بلدة علمات في قضاء جبيل بشمال بيروت، حيث استشهد23 شخصا، من بينهم سبعة أطفال، بعدما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا هناك.

وأوضحت الوزارة أن المبنى كان يؤوي أشخاصا فروا من القصف الإسرائيلي على بعلبك والقرى المحيطة بها في شرق لبنان.

وقالت الوزارة إن أفراد الدفاع المدني والصليب الأحمر في الموقع انتشلوا 23 جثمانا، من بينهم سبعة أطفال، مضيفة أنه من المرجح أن ترتفع الحصيلة مع انتشال أشلاء من جثث أشخاص آخرين من الموقع للتعرف عليها. وقال ياسر، عضو جمعية كشافة الرسالة إسلامية للدفاع المدني، إنه “كان هناك أكثر من 30 شخصا من ثلاث عائلات مختلفة، وجاءوا إلى هنا بحثا عن ملجأ آمن”.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ردا على طلب أنه هاجم مستودعات أسلحة تابعة لميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران في علمات، وزعم أنه تم اتخاذ إجراءات مسبقة قبل الهجوم مثل الاستطلاع الجوي لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ويتم حاليا التحقيق في تفاصيل الهجوم. وأمس السبت، استشهد 53 شخصا وأصيب 99 آخرون في هجمات إسرائيلية على لبنان.

(وكالات)