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رغم تحذيرات دولية.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمنزل برفح

24 - مارس - 2024

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غزة:استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية لمنزل في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
و نقل عن شهود عيان، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلًا في حي الجنينة، شرقي رفح، يعود لعائلة عيسى، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، بينهم أطفال.
وأشار الشهود إلى أن الطواقم الطبية والدفاع المدني (الحماية المدنية) نقلت العديد من الجرحى والشهداء، من بينهم أطفال، من المنزل المستهدف لمستشفيات رفح.
ويذكر، أن الطواقم الطبية تواجه صعوبة في إزالة ركام المنازل المستهدفة بسبب نقص الإمكانيات المتاحة.
وذكر الشهود، أن القصف تسبب في دمار المنزل، وأحدث أضرارًا جسيمة في المنازل والممتلكات المجاورة له.
ولم يتبين بعد الحصيلة النهائية لأعداد الشهداء والمصابين جراء قصف المنزل.
ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري لقوات الاحتلال لرفح التي تأوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شن عليها لاحقا هجمات أسقطت شهداء وجرحى.
وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أن الأخير “صادق على الخطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان”، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل، في سابقة تاريخية، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
(وكالات)

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