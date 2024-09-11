رغم تصنيفها “آمنة”.. 5 مجازر إسرائيلية في المواصي تقتل 217 فلسطينيا

غزة: منطقة المواصي الممتدة على طول الشريط الساحلي الفلسطيني على البحر الأبيض المتوسط جنوب غربي قطاع غزة، صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي “إنسانية آمنة” لكنه ارتكب فيها 5 مجازر منذ مايو/ أيار الماضي، أدانتها دول وأطراف ومنظمات أممية ودولية.

وأسفرت المجازر الإسرائيلية الخمس عن استشهاد 217 فلسطينيا على الأقل وإصابة 635 آخرين، وفق رصد مراسل الأناضول.

في هذه المنطقة الرملية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش نحو 1.7 مليون فلسطيني أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرا تحت ضغط النيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان عمليته العسكرية البرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي أعلن بدءها في 6 مايو الماضي.

وتكتظ هذه المنطقة التي يبلغ طولها نحو 12 كيلومترا من مدينة دير البلح شمالا حتى مدينة رفح جنوبا، وبعرض يصل نحو كيلومتر واحد، بخيام النازحين المصنوعة من القماش والنايلون المسنودة بأخشاب متهالكة وضعيفة، بحيث تكون عرضة لتهديد السقوط في حال هبوب رياح شديدة.

الخيام التي يفصل بينها أقل من متر وفي بعض الأحيان تكون متلاصقة، تضم الواحدة منها عددا كبيرا من الأفراد، حيث اضطر الفلسطينيون خلال الحرب بسبب شح الأماكن إلى العيش في مكان واحد مع أفراد العائلة الممتدة، أو أكثر من عائلة.

ورغم مزاعم إسرائيل تصنيف هذه المنطقة “آمنة”، تعمّد جيشها استهدافها بالصواريخ وإطلاق النيران بين الفينة والأخرى ما تسبب في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما ارتكب فيها 5 مجازر مروعة، تم رصدتها كالآتي:

مواصي خان يونس

ـ مجزرة 10 سبتمبر/ أيلول

ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصف طائرات حربية لخيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ما أسفر عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 60 آخرين، إضافة إلى عشرات المفقودين الذين ما زالوا تحت الرمال، وفق حصيلة أولية أفاد بها المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أن “طائرات سلاح الجو هاجمت عناصر تابعين لحركة حماس كانوا يعملون في مجمع قيادة وسيطرة متنكر في المنطقة الإنسانية في خان يونس”، فيما أدانت فصائل ومنظمات حقوقية وأممية هذا الهجوم.

ترك هذا الهجوم حفرا عميقة بأقطار كبيرة، إذ قال نازحون إن هذه الحفرة الناجمة عن القصف تحولت إلى “قبر” حيث ما زالت جثامين بعض الفلسطينيين مدفونة داخلها.

ـ مجزرة 16 يوليو/ تموز

ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف من طائرة مسيرة استهدف مركبة مدنية في شارع العطار بمواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة أكثر من 26 آخرين.

ـ مجزرة 13 يوليو

ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر شن سلسلة غارات جوية على مخيمات النازحين في منطقة “النص” ما أسفر عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين، بحسب وزارة الصحة في غزة التي قالت إن نصف الشهداء من النساء والأطفال.

وآنذاك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي وصف هذه المجزرة بالكبيرة، من عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال العدد الكبير من الشهداء والجرحى بالتزامن مع تدمير المنظومة الصحية في القطاع.

بينما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المنطقة كان “فيها هدفان بارزان من حركة حماس”، دون تسميتهما، وهو ما نفته حماس، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العملية “استهدفت (القائد العام للقسام) محمد الضيف ونائبه رافع سلامة”، وهو ما نفته حماس واصفة ذلك بأنه “ادعاءات كاذبة”.

مواصي رفح

ـ مجزرة 26 مايو/ أيار

مقاتلات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مخيما للنازحين في منطقة المواصي بمدينة رفح، ما أسفر بحسب وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك، عن استشهاد 45 فلسطينيا بينهم 23 من النساء وكبار السن، ونحو 249 مصابا.

حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك التنصل من مسؤوليته عن المجزرة، إذ زعم متحدثه دانيال هاغاري في بيان: “خلافا للتقارير الواردة لم يهاجم الجيش في المنطقة الإنسانية في المواصي”.

فيما قالت حماس، في بيان، إن “العدو الصهيوني مستمر في استهداف خيام النازحين غرب رفح، وارتكابه مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى”.

ـ مجزرة 22 يونيو/ حزيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيام النازحين بمواصي رفح بقذائف مدفعية، ما أسفر عن استشهاد 25 فلسطينيا، بحسب مصادر طبية. كما تسبب هذا القصف في حرق خيام للنازحين الذين هربوا حينها مجددا من المنطقة المستهدفة، إلى مواصي خان يونس.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “سقطت مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربيّ رفح بعد ظهر الجمعة، ملحقة أضرارا بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم”.

وتابعت اللجنة الدولية في بيان أصدرته آنذاك: “تسبب هذا الحادث في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة”.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)