رغم تلقيه بلاغا عنها.. مسيّرة “حزب الله” فاجأت جيش إسرائيل في حيفا

القدس: رغم أن إسرائيليين أبلغوا عن مشاهدة طائرة مسيّرة مساء الأحد، إلا أن الجيش فشل في رصدها وفوجئ بانفجارها في قاعدة عسكرية تابعة للواء غولاني بمنطقة حيفا، وفق إعلام عبري، الإثنين.

وانفجرت المسيّرة التي أطلقها “حزب الله” في قاعدة تدريب للواء غولاني، فقتلت 4 جنود وأصابت 7 بجروح خطيرة، حسب الجيش، بينما أفاد جهاز الإسعاف (نجمة داود الحمراء) بوجود 61 جريحا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الإثنين، إن “السلطات العسكرية تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، وأظهر تحقيق عسكري أولي أنه تم رصد مسيّرتين قادمتين من جهة البحر المتوسط”.

وأضافت أنه “تم اعتراض إحداهما بالقرب من نهاريا (شمال)، فيما فُقد أثر الأخرى لسبب غير معروف”.

لكن إذاعة الجيش ذكرت أن “سلاح الجو يحقق في ما إذا كانت المسيّرة التي انطلقت صفارات الإنذار بشأنها في نهاريا وعكا، هي نفسها التي انفجرت بعد نصف ساعة في وادي عارة (حيث توجد القاعدة العسكرية)”.

وتابعت أن “أنظمة الكشف لم ترصد الجسم الغريب، ولم يتم تفعيل إنذار واحد، ولم تتم أي محاولة لاعتراضه، وذلك رغم أن إسرائيليين شاهدوا المسيرة وأبلغوا عنها”.

وأردفت: “اتصل مواطنان بالشرطة الليلة الماضية، وأبلغا عن طائرة بدون طيار تحلق فوق منزليهما، واشتبها في أنها معادية”.

وزادت: “في الدقائق التالية، اتصلت الشرطة بوحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو، وبعد وقت قصير جدا، اتصلت الوحدة بالشرطة وأخبرتها أنه اتضح أنها طائرة عادية تابعة لقواتنا”.

إذاعة الجيش زادت بأنه “بعد لحظات، انفجرت طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله في قاعدة غولاني، وقتلت 4 جنود”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أجرى تحقيقا أوليا مع القادة في القاعدة المستهدفة.

ووصف هاليفي الهجوم بأنه “صعب ونتائجه مؤلمة”، وذلك خلال زيارته مساء الأحد قاعدة لواء غولاني، وهو لواء النخبة بقوة المشاة، ويشارك في التوغل بجنوب لبنان.

(الأناضول)