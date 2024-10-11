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رغم توغل جيشها.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال غزة

11 - أكتوبر - 2024

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القدس: أعلنت إسرائيل، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، رغم استمرار توغل جيشها في المنطقة.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي سديروت ونير عام المحاذية لشمال قطاع غزة، بحسب الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة، قامت القوات الجوية باعتراض ناجح لإطلاق صاروخ واحد اخترق من شمال قطاع غزة”.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي بالضبط المكان الذي أطلق منه الصاروخ من شمال القطاع.

ومنذ أيام، تشهد عدة مناطق بشمال قطاع غزة عمليات عسكرية إسرائيلية، بعد طلب من السكان إخلاء منازلهم.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 11, 2024 الساعة 2:58 م

    سينتصر أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد على حثالة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

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