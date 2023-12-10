رغم حظرها.. مظاهرة داعمة لفلسطين في بلغراد

بلغراد: خرجت مظاهرة داعمة لفلسطين شارك فيها نحو 200 شخص، في العاصمة الصربية بلغراد، رغم حظرها.

وتجمع أعضاء مبادرة “دعم الشعب الفلسطيني – صربيا” أمام مبنى الحكومة، رغم أن شرطة بلغراد لم تسمح بذلك لأسباب أمنية.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وصربيا ورددوا شعارات من قبيل “فلسطين حرة”.

وحمل المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها “أوقفوا قصف غزة، أوقفوا الاحتلال” و “إسرائيل تقتل الأطفال” و”قصف الأطفال ليس دفاعا عن النفس” و “افرضوا على الفور وقفا لإطلاق النار”.

وسار المتظاهرون أيضا إلى السفارة البريطانية في بلغراد، تنديدا بدعم الإدارة البريطانية لإسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(وكالات)